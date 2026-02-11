"Potresti votare mia nipote?": ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp

“Potresti votare per mia nipote?”: si chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line che consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell’account WhatsApp Web delle vittime per poi causare gravi conseguenze alla privacy e anche al portafoglio.

Il messaggio che si riceve – “Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco” – è particolarmente insidioso, perché giunge da uno dei contatti della nostra rubrica.

Il messaggio contiene un link che rimanda a una pagina dove appare un finto login di verifica. I truffatori chiedono alla vittima di inserire il proprio numero di telefono o un codice di verifica su questa pagina fittizia, prendendo poi ‘possesso’ del suo account.

I Carabinieri della Cyber Investigation del Comando Provinciale di Napoli stanno seguendo il fenomeno con attenzione, raccogliendo molte denunce.