VIDEO
Cerca video
VIRALI 11 FEBBRAIO 2026

"Potresti votare mia nipote?": ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp

“Potresti votare per mia nipote?”: si chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line che consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell’account WhatsApp Web delle vittime per poi causare gravi conseguenze alla privacy e anche al portafoglio.

Il messaggio che si riceve – “Ciao! Se non è un problema potresti votare per mia nipote? Manca davvero poco” – è particolarmente insidioso, perché giunge da uno dei contatti della nostra rubrica.

Il messaggio contiene un link che rimanda a una pagina dove appare un finto login di verifica. I truffatori chiedono alla vittima di inserire il proprio numero di telefono o un codice di verifica su questa pagina fittizia, prendendo poi ‘possesso’ del suo account.

I Carabinieri della Cyber Investigation del Comando Provinciale di Napoli stanno seguendo il fenomeno con attenzione, raccogliendo molte denunce.

TRUFFA
"Potresti votare mia nipote?": ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi