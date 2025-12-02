Povero bambino: il papà imbranato combina un disastro col passeggino

Una ‘passeggiata’ da dimenticare: un povero bimbo ne ha subite di tutti i colori durante un giro in passeggino con il padre, un po’ imbranato e ancor più distratto dal cellulare.

La scena è stata ripresa da un passante: “Stavo camminando, cercando qualcosa di divertente da riprendere e postare su Instagram quando mi sono imbattuto in quest’uomo col passeggino ad un semaforo – ha raccontato l’autore del filmato – Il papà stava pensando più al cellulare che al bambino e a gestire il passeggino, che è stato girato più volte”.

Video tratto da: IPA / ViralHog / Gabriele