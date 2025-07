Povero gabbiano! Il pennuto goloso rischia grosso

Quando la golosità fa rischiare – è il caso di dirlo – le penne! Un gabbiano, attratto da un pezzo di pane, si fionda per mangiarlo, lo prende con il becco e prova poi ad allontanarsi, senza rendersi conto del sopraggiungere di un auto, finendo così per andarci a sbattere contro in modo rovinoso.

Incredibilmente, dopo esser sembrato morto per qualche istante, il pennuto si dà una scrollata e, come se niente fosse successo, si riesce ad allontanare prima sulle sue zampe e poi volando via. Come dire: colpito ma non affondato!

Video tratto da: IPA / CatersNews