Predaia, il ponte sommerso del Regai ora visibile per la scarsità di acqua

L’antico ponte Del Regai, in località Predaia (nella Val di Non, in Trentino-Alto Adige), sommerso per la maggior parte dell’anno è ora visibile per la scarsità di acqua all’interno del bacino, a causa delle poche piogge e dell’utilizzo per la produzione di energia elettrica.
Il ponte del Regai è un ponte ottocentesco costruito sulla strada dei Regai che attraversa il rio San Romedio sul lato sinistro orografico del lago di Santa Giustina. Si trova a monte del ponte medievale detto “della Mula”.
Solitamente è sommerso ma quando cala il livello dell’acqua del lago riemerge e torna visibile.
Immagini di Andrea Fasani