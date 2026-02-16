Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si parla di sport, record e medaglie, ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata su qualcosa di decisamente più inaspettato: i preservativi distribuiti gratuitamente nei villaggi olimpici sono finiti nel giro di pochi giorni e alcune confezioni sono comparse online in vendita a oltre 100 euro. Quello che nasce come strumento di prevenzione sanitaria si è trasformato in un oggetto da collezione. O, per qualcuno, in un piccolo affare.

Diecimila preservativi in tre giorni: scorte esaurite a Cortina

Nel villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo sarebbero stati messi a disposizione circa 10mila preservativi per una platea di 2.800 atleti. Le scorte, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti, si sarebbero esaurite in appena 3 giorni. L’organizzazione ha fatto sapere che nuove forniture sono in arrivo e ha ribadito che la distribuzione rientra nelle politiche di prevenzione sanitaria adottate durante i Giochi. Nessun imbarazzo, nessuna sorpresa: la tutela della salute è parte integrante dell’esperienza olimpica. Eppure la rapidità con cui le confezioni sono sparite ha acceso curiosità e ironia sui social. Non è detto, però, che siano state tutte utilizzate…

Dai villaggi olimpici alle piattaforme online

Il vero elemento che ha fatto esplodere il “caso” è la comparsa di annunci su siti e app di compravendita tra privati. Confezioni chiuse, con i loghi ufficiali delle Olimpiadi e simboli istituzionali, sono state messe in vendita a cifre che superano i 100 euro.

Gli annunci parlano di “limited edition”, di prodotto intatto e da collezione. Un oggetto pensato per la prevenzione diventa così un souvenir esclusivo. Non è difficile capire la dinamica: tutto ciò che porta i cinque cerchi acquista immediatamente un valore simbolico. Se poi le scorte finiscono, la percezione di rarità aumenta. E con essa, il prezzo.

Come è nata la tradizione dei preservativi alle Olimpiadi

La distribuzione gratuita di preservativi alle Olimpiadi non è una novità recente. La pratica iniziò nel 1988, ai Giochi estivi di Seul, nel pieno dell’emergenza globale legata all’HIV. All’epoca furono distribuiti circa 8.500 preservativi per poco più di 8mila atleti.

Da allora i numeri sono cresciuti in modo esponenziale. A Barcellona 1992 si arrivò a 90mila unità, a Pechino 2008 e Salt Lake City si superarono le 100mila, mentre il record resta Rio 2016 con 450mila preservativi distribuiti per circa 11mila partecipanti. A Tokyo 2020 (svolte nel 2021 per via della pandemia) ne furono consegnati 160mila, con l’invito a non utilizzarli nel villaggio per limitare i contagi. A Parigi 2024 si è tornati a numeri molto alti, con circa 300mila unità.

Prima le spille, ora i preservativi: la logica del collezionismo olimpico

Chi segue i Giochi da anni sa che non è la prima volta che un oggetto distribuito agli atleti diventa oggetto di culto. Per decenni la vera mania sono state le spille ufficiali delle delegazioni, le celebri Olympic pins.

Il cosiddetto pin trading è una tradizione ormai consolidata: atleti, volontari e membri delle delegazioni si scambiano spille personalizzate con i simboli delle squadre e delle edizioni dei Giochi. Alcune edizioni limitate sono diventate pezzi rarissimi e ricercati dai collezionisti di tutto il mondo. Anche a Milano-Cortina 2026 il fenomeno è tornato protagonista, con aree dedicate allo scambio e appassionati in cerca del pezzo più esclusivo.

Adesso però sembra essere arrivato il turno dei preservativi olimpici. È plausibile pensare che molti atleti li abbiano presi come ricordo o regalo per amici e familiari. E qualcuno, evidentemente, ha deciso di monetizzare. Alle Olimpiadi tutto può diventare oggetto da collezione.