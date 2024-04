Il prezzo del cacao sta salendo alle stelle. Ad annunciarlo è la Costa d’Avorio, il principale produttore mondiale di uno degli alimenti più amati in assoluto. Pare infatti che il costo si innalzerà del 50%, ovvero da 1,52 a 2,27 euro al chilo.

Si tratta di una decisione figlia del cambiamento climatico e delle malattie che colpiscono le coltivazioni e che hanno provocato una netta diminuzione del raccolto nell’arco degli ultimi tre anni. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo e cosa si può fare.

Perché la Costa d’Avorio alza il prezzo del cacao

Lunghi periodi di siccità si alternano a piogge torrenziali. Siamo di fronte a condizioni climatiche estreme che non permettono un corretto sviluppo dell’agricoltura in Costa d’Avorio. Ecco allora che prezzo del cacao sale alle stelle. A complicare la situazione, poi, ci pensa anche un virus che si diffonde fra gli alberi attraverso le cocciniglie, uccidendoli.

Secondo le stime, entro il 2050, il surriscaldamento globale inficerà sulla produzione di cacao anche in Ghana. I due Paesi rappresentano più della metà della produzione mondiale. Di conseguenza, le coltivazioni dovranno essere spostate ad altitudini maggiori. È praticamente certo, quindi, che si debba assistere a una massiccia deforestazione. Si tratta di una pratica che già, dal 1950 a oggi, in Costa d’Avorio, ha ridotto del 90% la copertura delle foreste.

Inoltre, si prevede che l’offerta globale di cacao del 2024 diminuirà di quasi l’11% rispetto all’anno precedente. Il conseguente aumento del prezzo dunque avrà ripercussioni anche sui prodotti trasformati e sull’economia di tutto il mondo. Si tratta di un prodotto utilizzato in larga scala e in più ambiti produttivi. La scadenza del cioccolato diventa un fattore fondamentale per evitare sprechi inutili (visti i costi).

Qual è il cacao più pregiato del mondo: i vari tipi

Il prezzo del cacao sta salendo alle stelle, non solo per una questione di scarsità della materia prima, ma anche perché è talmente pregiato e buono da risultare praticamente irresistibile. Quando pensiamo al cioccolato, forse, non ci soffermiamo sulle tante varietà esistenti in natura. Con la mente si va alla classica barretta, ma ci sono tante distinzioni qualitative ed economiche da fare.

Volendo pensare in grande, il Criollo è la varietà più pregiata in assoluto, nasce infatti da una pianta estremamente delicata e particolarmente soggetta agli attacchi dei parassiti. Questo dipende dal fatto che non sia mai stata ibridata e, quindi, resa più resistente. Inoltre, la resa produttiva non è molto elevata e riuscire a reperire questa qualità di cacao è veramente complicato.

Si tratta di un prodotto che costa dalle due alle quattro volte più del Forastero, che è invece il più diffuso. Il Criollo ha anche delle proprietà benefiche e rappresenta soltanto lo 0,001% del mercato. Lo si trova in Venezuela, Perù, Colombia e in alcune isole dell’Oceano Indiano.

Il cacao Forastero rappresenta più del 90% del cioccolato che mangiamo ogni giorno. È sicuramente di qualità inferiore, ma esistono qualità decisamente degne di nota. Fra queste, troviamo l’Arriba Nacional ecuadoriano e il Nacional peruviano.

Dall’unione di Criollo e Forastero nasce il Trinitario, dal nome dell’isola di Trinidad, al largo del Venezuela. Questa varietà rappresenta circa l’8% del mercato ed è considerato un prodotto di ottima qualità, anche quando si parla di cacao in polvere.