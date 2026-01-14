L’ultima volta che un uomo ha messo piede sul suolo lunare è stato nel 1972 con la missione Apollo 17, ora si stanno organizzando missioni spaziali per tornare sul nostro satellite, ma di certo non per soggiornarci. Nel frattempo, il settore dei viaggi nel Cosmo sta sperimentando anche l’apertura a giri turistici, come per esempio sta facendo la Blue Origin di Jeff Bezos e anche Space X di Elon Musk. I viaggi spaziali per turisti, però, per il momento prevederebbero solo un breve volo oltre la nostra atmosfera. Nello spazio non ci sono le condizioni per la permanenza degli esseri umani. Neanche gli astronauti esperti possono restare sulla Luna, ma devono rientrare nella Stazione Spaziale Internazionale. In ogni caso, attualmente organizzare una missione spaziale sul nostro satellite costa moltissimo, questo è uno dei motivi per cui solo recentemente si sta parlando di un tentativo di tornare sulla Luna a distanza di oltre 50 anni. Eppure, c’è chi sta già ideando un hotel sul nostro satellite, chiedendo soldi per la caparra.

L’idea del primo hotel sulla Luna

Una giovane startup californiana sta pubblicizzando una struttura che, al momento, esiste solo sulla carta. Si tratta del primo hotel sulla Luna per il quale sono già aperte le prenotazioni per una stanza.

A colpi di slogan accattivanti come “assicurati un posto nella storia”, l’azienda sta cercando di convincere facoltosi turisti spaziali a pagare un cospicuo acconto per un ipotetico soggiorno lunare (dal prezzo finale ancora tutto da stabilire). La caparra richiesta arriva fino a un milione di dollari.

La promessa dei promotori dell’iniziativa è che l’hotel apra i battenti nel 2032. A lanciare l’idea è stata la startup Galactic Resource Utilization Space (Gru) fondata dal ventunenne Skyler Chan, laureato in ingegneria a Berkeley. L’azienda ha già creato il sito di prenotazioni svelando i dettagli dell’architettura dell’hotel lunare.

Come sarà l’hotel sulla Luna

La società ha diffuso una nota nella quale afferma che utilizzerà “un sistema di moduli abitativi e un processo automatizzato per trasformare il suolo lunare in strutture durevoli” per rispettare l’ambizioso programma. La costruzione è prevista per il 2029, in attesa dell’approvazione normativa.

Skyler Chan ha sviluppato il progetto nell’ambito dell’acceleratore di startup Y-Combinator e ha spiegato di aver già raccolto fondi dagli investitori di SpaceX e Anduril, un’azienda che sviluppa sistemi di difesa autonomi.

I potenziali turisti spaziali sulla Luna che verranno selezionati saranno invitati “a versare un deposito di 250.000 dollari o 1 milione di dollari, a seconda dell’opzione selezionata”, è quanto si legge sul sito.

La start up ha chiarito inoltre che si può richiedere “un rimborso completo del deposito in qualsiasi momento dopo i primi 30 giorni”.

Ma quanto costa soggiornare nel probabile primo hotel sulla Luna? Questo è il punto ambiguo del progetto, il deposito versato dagli aspiranti primi turisti lunari verrà applicato al prezzo finale della prenotazione non appena l’hotel sarà pronto ad accogliere gli ospiti.

Il costo finale non è ancora determinato, la start up ha rivelato che probabilmente supererà i 10 milioni di dollari (cifra già decisamente alta anche per un super ricco e che potrebbe tramutarsi nel doppio o nel triplo). La società ha sottolineato che è previsto anche un costo di iscrizione non rimborsabile di 1.000 dollari.

Il progetto è insomma diretto probabilmente agli uomini più ricchi della Terra che abbiano intenzione di finanziare un’idea sicuramente innovativa, ma alle condizioni attuali anche molto incerta.