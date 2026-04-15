Il principe William torna al centro del dibattito pubblico nel Regno Unito, non per questioni istituzionali o familiari, ma per una vicenda che intreccia patrimonio reale, fondi pubblici e gestione immobiliare. Secondo fonti giornalistiche britanniche, l’erede al trono avrebbe incassato circa 2,5 milioni di sterline grazie all’affitto di un carcere oggi inutilizzato, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull’opportunità di tali entrate.

Al centro della vicenda c’è il penitenziario di HMP Dartmoor, situato nella contea inglese del Devon e appartenente al Ducato di Cornovaglia. Quest’ultimo è una storica proprietà, istituita nel 1337 per garantire un reddito all’erede al trono e oggi amministrata direttamente da William.

La vicenda del carcere in disuso

Il carcere che ha messo al centro delle polemiche il principe William è stato concesso in locazione al Ministero della Giustizia britannico a partire da dicembre 2023 per circa 1,5 milioni di sterline l’anno. In meno di due anni, il contratto avrebbe generato entrate per almeno 2,5 milioni di sterline. Tuttavia, il punto controverso è che la struttura risulta chiusa e inutilizzata dal luglio 2024, quando è stata evacuata a causa della presenza di livelli elevati di radon, un gas naturale radioattivo associato al rischio di cancro ai polmoni.

Questa apparente discrepanza tra utilizzo effettivo e flusso economico ha alimentato critiche e perplessità. In sostanza, il Governo britannico continuerebbe a pagare l’affitto per una struttura che non svolge più alcuna funzione operativa. La questione diventa ancora più delicata considerando che si tratta di fondi pubblici, quindi provenienti dai contribuenti.

Dal punto di vista formale, tuttavia, non emergono irregolarità evidenti. Il Ducato di Cornovaglia ha precisato che il contratto di locazione è stato negoziato secondo condizioni di mercato, con il supporto di consulenti indipendenti, e rientra in accordi di lunga data relativi al sito. Inoltre, è il Ministero della Giustizia a decidere il futuro della struttura, non il Ducato stesso.

Patrimonio pubblico e privato si mescolano

Il caso mette in luce una delle peculiarità più discusse della monarchia britannica: la commistione tra patrimonio pubblico e privato. Il Ducato di Cornovaglia, pur essendo una proprietà privata destinata a sostenere economicamente l’erede al trono, trae parte del suo valore da relazioni istituzionali e da asset di rilevanza pubblica. Nel complesso, garantisce a William un reddito annuo che supera i 20 milioni di sterline, utilizzato sia per spese personali sia per attività ufficiali e filantropiche.

Non mancano, inoltre, ulteriori elementi che alimentano le critiche. Secondo altre ricostruzioni giornalistiche, la presenza di radon nella struttura era nota da tempo, e alcuni organismi di controllo avrebbero già sollevato dubbi sull’opportunità di prolungare il contratto di locazione per decenni.

Sul piano politico e mediatico, la vicenda rischia di avere ripercussioni più ampie. In un contesto in cui la monarchia è chiamata a dimostrare trasparenza e legittimità, episodi come questo possono alimentare il dibattito sul ruolo e sui privilegi della famiglia reale. Anche perché il caso non riguarda semplicemente un investimento immobiliare, ma tocca direttamente il rapporto tra istituzioni pubbliche e interessi privati.

Il “carcere fantasma” di Dartmoor, dunque, rappresenta molto più di una curiosità economica: è un simbolo delle tensioni che attraversano la monarchia contemporanea, sospesa tra tradizione, gestione patrimoniale e aspettative di accountability pubblica. Resta ora da vedere se il Governo britannico interverrà per rivedere gli accordi o se la questione continuerà ad alimentare polemiche nei mesi a venire.