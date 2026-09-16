Problemi all'aereo, la cabina cade a pezzi: scoppia il panico

Momenti di panico su un Boeing 737 della Sepehran Airlines, in volo da Mashhad a Kermanshah, costretto a tornare all’aeroporto di Mashhad a causa di una serie di guasti segnalati poco dopo il decollo.

Secondo una ricostruzione, uno degli pneumatici dell’aereo è scoppiato e il motore ha subito danni. Le vibrazioni sono state talmente forti da far cadere pezzi dell’interno della cabina, dove è scoppiato il panico.

Fortunatamente l’aereo è riuscito a fare ritorno a Mashad ed equipaggio e passeggeri sono stati fatti scendere senza ulteriori problemi.

Video tratto da: IPA / KameraOne