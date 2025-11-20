Un nuovo studio rivela che i procioni che vivono in città mostrano i primi segni di addomesticamento. Utilizzando foto caricate sulla piattaforma di citizen science iNaturalist, i ricercatori hanno scoperto che questi animali negli ambienti urbani hanno musi più corti rispetto alle loro controparti rurali. La differenza potrebbe essere uno dei diversi tratti che compongono la “sindrome da domesticazione”, hanno scritto gli scienziati in uno studio pubblicato il 2 ottobre sulla rivista Frontiers in Zoology.

Cosa succede agli animali addomesticati

Gli animali domestici in genere diventano meno aggressivi nei confronti degli esseri umani e sviluppano gradualmente una relazione in cui le persone si prendono cura di loro.

Soprattutto in passato questo processo spesso comportava l’allevamento selettivo degli animali per determinate caratteristiche desiderabili, per esempio si tenevano pecore e mucche per ottenere il latte e la carne, oppure cavalli e asini per aiutare nel lavoro nei campi. Oggi le persone adottano animali anche solo per compagnia.

Attualmente molte famiglie hanno in casa cani, gatti, uccellini, e persino conigli e maialini. È possibile che presto possano avere anche dei procioni. Raffaela Lesch, coautrice dello studio e zoologa presso l’Università dell’Arkansas a Little Rock, ha spiegato che l’obiettivo della sua ricerca era “scoprire se vivere in un ambiente urbano avrebbe innescato processi di domesticazione in animali attualmente non domestici” come i procioni.

La domesticazione inizia quando gli animali si adattano a una nuova nicchia creata dalla presenza umana. Per i procioni, questa nicchia potrebbe essere rappresentata dal rovistare nei bidoni della spazzatura.

Secondo lo studio, il vero fattore scatenante dell’addomesticamento dei procioni sono i nostri rifiuti. Nella spazzatura, questi animali possono trovare un pasto facile. Per poter rovistare serenamente, tutto ciò che devono fare è tollerare la presenza degli esseri umani e non essere aggressivi.

Lo studio sui procioni addomesticato

Nel nuovo studio, Lesch e un team di 16 studenti hanno cercato i primi segni di domesticazione nei procioni negli Stati Uniti. I segnali fisici che indicano che una specie sta diventando domestica spesso includono musi più corti, orecchie cadenti, macchie bianche e una ridotta risposta alla paura: una serie di tratti collettivamente chiamati “sindrome da domesticazione”.

Esaminando quasi 20.000 foto caricate su iNaturalist, il team ha scoperto che i musi dei procioni che vivono in aree densamente popolate erano circa il 3,5% più corti di quelli dei procioni che vivono in contee più rurali.

Questi tratti, apparentemente non correlati, tendono a manifestarsi precocemente durante la domesticazione e potrebbero essere collegati a mutazioni che si verificano durante lo sviluppo di un animale. Nel 2014, gli scienziati hanno proposto che le mutazioni nelle cellule della cresta neurale, un tipo di cellula staminale che si forma negli embrioni dei vertebrati, potessero causare questi cambiamenti.

I nuovi risultati sembrano supportare questa ipotesi. Una ridotta risposta alla paura aiuta animali come i procioni ad approfittare degli ambienti umani, quindi la selezione naturale potrebbe rendere questo coraggio più comune negli ambienti urbani. I cambiamenti nella lunghezza del muso all’inizio della domesticazione potrebbero suggerire che i due tratti siano collegati, ha affermato il team.

Studi futuri indagheranno se lo stesso schema valga per altri mammiferi urbani, come gli opossum. ”Questo ci aiuterà a capire se la presenza umana è sufficiente per avviare il processo di domesticazione in una specie”, ha affermato Lesch.