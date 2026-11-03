La nuova stagione de L’eredità porta con sé alcune novità, a partire dai volti che affiancheranno Marco Liorni. Dopo l’uscita di scena di Linda Pani e Greta Zuccarello, il programma accoglie infatti due nuove professoresse: Ofelia Passaponti e Marta Antonucci. Entrambe arrivano dal mondo di Miss Italia, ma hanno alle spalle esperienze e percorsi differenti. Il loro ingresso nel cast segna un nuovo capitolo per la trasmissione, che si prepara a tornare in onda con alcune conferme e qualche cambiamento nel meccanismo dei giochi.

Ofelia Passaponti, da Miss Italia a L’eredità

Nata a Siena nel 2000, Ofelia Passaponti si è fatta conoscere dal grande pubblico dopo aver conquistato il titolo di Miss Italia 2024. Un traguardo importante che le ha permesso di affacciarsi con maggiore visibilità al mondo dello spettacolo e di intraprendere nuove esperienze televisive.

Laureata in Scienze della Comunicazione, Passaponti aveva già avuto modo di misurarsi con il piccolo schermo prima dell’arrivo a L’eredità. Nella precedente stagione televisiva, infatti, ha partecipato a La Corrida, il programma trasmesso sul Nove da Amadeus.

Marta Antonucci, 22 anni e l’amore per la danza

Accanto a Ofelia Passaponti ci sarà Marta Antonucci, nata nel 2004, anche lei ha un passato legato al concorso di bellezza più famoso d’Italia. Nel 2023 ha infatti conquistato la fascia di Miss Roma.

La sua formazione, però, non si limita alle passerelle. La giovane ha coltivato per oltre dieci anni una grande passione per la danza, studiandola e praticandola con costanza. Negli ultimi tempi Antonucci ha inoltre deciso di ampliare le proprie competenze avvicinandosi alla recitazione. Un percorso che racconta la volontà di esplorare diversi ambiti dello spettacolo e di costruire gradualmente una carriera davanti alle telecamere.

Perché a L’eredità non ci sono più Linda Pani e Greta Zuccarello?

L’arrivo delle due nuove professoresse coincide con l’uscita di scena di Linda Pani e Greta Zuccarello, che avevano accompagnato il pubblico durante le precedenti edizioni del quiz, compresa la versione estiva. Il loro addio, tuttavia, è legato a due situazioni differenti e non a un’unica decisione.

Per Linda Pani si è trattato soprattutto di una questione organizzativa e professionale. La showgirl ha infatti spiegato attraverso i propri social che la sua partenza non è stata conseguenza di un licenziamento da parte della Rai, ma di una scelta personale. Il motivo principale è legato all’impegno radiofonico con Radio 105. Il programma La Carovana di 105, inizialmente previsto nel fine settimana, è diventato un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì sera.

Dunque, conciliare le registrazioni televisive a Roma con le dirette radiofoniche a Milano era diventato particolarmente complicato, sia dal punto di vista logistico sia per i ritmi di lavoro. Pani ha quindi preferito concentrarsi sulla radio, senza rinunciare agli studi di recitazione e doppiaggio.

Diversa, invece, la situazione di Greta Zuccarello. Per la ballerina non è arrivata una riconferma in vista della nuova stagione: la produzione ha scelto di rinnovare la coppia delle professoresse, puntando su due volti inediti. A differenza della collega, Zuccarello non ha fornito lunghe spiegazioni pubbliche sulle ragioni della sua uscita. La decisione ha comunque suscitato dispiacere tra alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui MatildeBrandi, che sui social ha espresso il proprio sostegno alla ballerina, sottolineandone la professionalità.