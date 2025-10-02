Profezia di Nostradamus, fine del mondo nel 2027 e Leone XIV ultimo papa

Ciclicamente la paura che l’apocalisse possa essere dietro l’angolo si ripresenta, almeno per chi ci crede. Una profezia di Nostradamus, infatti, torna a parlare della fine del mondo: sarebbe nel 2027 e avrebbe a che fare con papa Leone XIV.

Il fatto che sia il primo pontefice statunitense ha spostato l’attenzione su una serie di profezie antiche. Fra tutte, su internet gira quella di Nostradamus che parla dell’arrivo della fine del pianeta fra due anni. A supporto ci sarebbe una quartina, attribuita proprio al celebre profeta, la quale cita un leone ma non fa realmente riferimento all’attuale papa.

La quartina che supporterebbe la profezia

Il testo originale della quartina recita:

Le lion jeune le vieux surmontera,

En champ bellique par singulier duelle:

Dans caige d’or les yeux lui crevera,

Deux classes une, puis mourir, mort cruelle.

La traduzione dice:

Il giovane leone vincerà il vecchio,

In campo di battaglia, in singolar duello;

Nella gabbia d’oro gli caverà gli occhi,

Due ferite in una, poi morirà di morte crudele.

Nonostante il filologo canadese Pierre Rodrigue Brind’Amour l’abbia collegata all’episodio storico della morte di Enrico II di Francia, ferito in un torneo cavalleresco nel 1559, molti sul web stanno facendo circolare una teoria legata a papa Leone, che guiderebbe la Chiesa in un momento di crisi: l’ultimo.

A far pensare è anche il nome scelto dal pontefice, simbolo di forza e giustizia. Secondo gli appassionati di profezie, però, la figura di questo animale rappresenta l’inizio della fine. Se questo fosse vero, l’attuale pontefice sarebbe l’ultimo e questi sarebbero gli anni dell’ultimo atto dell’umanità intera.

Perché la profezia sulla fine del mondo fa tanta paura

Ciò che desta maggiore scalpore nelle interpretazioni contemporanee è il riferimento al 2027 come anno limite: nell’ottica apocalittica, si tratterebbe di quello in cui si consumerebbe la fine. Il leone citato nella quartina sarebbe Leone XIV e inaugurerebbe una fase terminale contrassegnata da guerre, disastri naturali e crolli istituzionali.

I sostenitori di questa teoria vedrebbero già segnali nella realtà contemporanea. Basti pensare al riscaldamento globale, alle tensioni geopolitiche in atto, alle crisi economiche e sociali. Tutti fattori che sarebbero legati da corrispondenze profetiche che rimandano a Nostradamus. L’idea è che il tempo rimasto per l’umanità sia limitato e che ogni evento attuale diventi un tassello all’interno di una narrativa escatologica già individuata da secoli.

Profezia simbolica o letterale: cosa ci sarebbe di vero

La teoria legata alla profezia di Nostradamus legata alla figura del papa non ha alcuna evidenza scientifica e storica. L’unico riferimento è alla figura del leone vista come simbolo dell’ultimo pontefice, portatore di forza, dominanza o giudizio.

Se da un lato l’interpretazione mira a rendere la profezia concreta, con papa Leone XIV che inaugura il capitolo finale della storia; dall’altro questa operazione si fonda su una sequenza di letture che lavorano per amplificare il mito privo di fondamento.

Ecco allora che, quando si parla di profezie sulla fine del mondo, la paura viene alimentata più dalla suggestione che da evidenze certe. Il confine tra fede, superstizione e desiderio di avere una risposta sul futuro si assottiglia e crea incertezza.