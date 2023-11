Nell’ambito dell’intelligenza artificiale si stanno facendo enormi e veloci passi avanti. Se molti, all’interno della Silicon Valley, sono entusiasti per i progressi della tecnologia, tra gli esperti si stanno diffondendo anche svariati timori riguardo i pericoli a cui gli esseri umani possono andare incontro. Le macchine starebbero uguagliando, se non superando, l’intelligenza umana e si ipotizza che presto possano arrivare ad agire e pensare come gli uomini. In particolare c’è un progetto che sta facendo discutere: Q*

Cos’è il Progetto Q* e cosa c’entra il licenziamento di Sam Altman

Il Progetto Q* (si legge Q Star) sarebbe stato menzionato in una lettera dei ricercatori di OpenAI al board dell’azienda, missiva che ha portato al licenziamento del Ceo Sam Altman, poi reintegrato nel suo ruolo dopo 4 giorni. Il progetto riguarderebbe un tipo di AI molto vicina all’intelligenza artificiale generale che è in grado di replicare, e in alcuni casi sorpassare, le capacità umane. La lettera ha comunicato al board una scoperta scientifica che potrebbe costituire un pericolo per l’umanità. A seguito di questa informazione, il consiglio d’amministrazione di OpenAI ha votato per rimuovere con urgenza il Ceo Altman per timore che avrebbe potuto commercializzare la potente tecnologia senza valutare adeguatamente i suoi rischi.

Da specificare è che OpenAI è stata fondata nel 2015 a San Francisco da un gruppo di imprenditori e ricercatori, tra cui Altman ed Elon Musk, ed è diventata famosa nel mondo per aver sviluppato tecnologie avanzate come ChatGpt o Dall-E. La sua vera missione è però quella di raggiungere l’AGI, l’intelligenza artificiale generale, per il bene dell’umanità.

Cos’è l’intelligenza artificiale generale (AGI) e quali sono i tre livelli di AI

OpenAI definisce l’Agi come un sistema autonomo che supera gli esseri umani “nella maggior parte delle attività che hanno un valore economico” e può apprendere e comprendere problemi come farebbe una persona. A differenza dell’AI generativa che imita la creatività umana senza comprendere realmente ciò che crea, l’AGI può adattarsi a nuove situazioni senza dover essere addestrata.

Per comprendere meglio dove si inserisce Q* bisogna sapere che esistono tre tipi di AI: intelligenza artificiale limitata (ANI), che viene classificata come intelligenza artificiale “debole” perché è in grado di gestire una gamma ristretta di parametri e situazioni, come avviene ad esempio nel riconoscimento vocale o nelle auto a guida autonoma; intelligenza artificiale generale (AGI) che viene considerata un’intelligenza “forte” perché opera a un livello superiore paragonabile all’intelligenza umana; superintelligenza artificiale, che di fatto ancora non esiste, indica la capacità di una macchina di superare l’intelligenza umana.

Q*, secondo i ricercatori di OpenAI, avvicinerebbe l’intelligenza artificiale alle capacità di ragionamento della mente umana e potrebbe essere un primo passo verso l’IA in grado di pensare e agire come un uomo. Da qui il timore che un giorno possa prendere decisioni autonome.

Quali sono le tre leggi della robotica teorizzate da Isaac Asimov

Isaac Asimov è uno scrittore e divulgatore scientifico che ha ideato le tre leggi della robotica, divenute un riferimento fondamentale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un insieme di precetti ai quali obbediscono i robot positronici, ossia dotati di un cervello artificiale, che compaiono nei suoi racconti.

La prima legge è la necessità di sicurezza che obbligherebbe i robot a intervenire senza recare danno a un essere umano. La seconda legge è quella del servizio, realizzare qualcosa di utile, la terza legge è quella dell’autoconservazione. Nel mondo reale, le leggi di Asimov sono attualmente difficili, se non impossibili da implementare. Inoltre, siccome i militari sono una delle maggiori fonti di finanziamento per la ricerca robotica, è improbabile che tali leggi vengano applicate.