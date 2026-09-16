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VIRALI 16 SETTEMBRE 2026

Pronti...via...flop! La partenza della gara è tutta da ridere

Redazione Virgilio Video

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Pronti, partenza…e basta. Momento fortunatamente di pura ilarità e nessun danno al via di una gara del Campionato canadese di BMX svoltasi questa estate in Alberta: al momento della partenza, l’addetto della barriera ha premuto accidentalmente il pulsante due volte, abbassandola e poi rialzandola proprio mentre i corridori cercavano di partire

Il risultato? Un’ecatombe di ciclisti, finiti per terra sulla rampa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e, risistemata la barriera, la gara è partita e s’e svolta regolarmente.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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