Pronti, partenza…e basta. Momento fortunatamente di pura ilarità e nessun danno al via di una gara del Campionato canadese di BMX svoltasi questa estate in Alberta: al momento della partenza, l’addetto della barriera ha premuto accidentalmente il pulsante due volte, abbassandola e poi rialzandola proprio mentre i corridori cercavano di partire

Il risultato? Un’ecatombe di ciclisti, finiti per terra sulla rampa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e, risistemata la barriera, la gara è partita e s’e svolta regolarmente.

Video tratto da: IPA / KameraOne