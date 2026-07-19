Solitamente la proposta di matrimonio è uno dei giorni più attesi per una coppia, soprattutto dalla componente femminile. La consuetudine vuole che l’uomo prepari qualcosa di speciale per stupire e far emozionare la futura consorte. Ma può capitare che il momento non sia quello giusto o che il partner o la partner, in realtà, non abbiano assolutamente intenzione di convolare a nozze. È quanto accaduto a un ragazzo che ha interrotto una partita di football e si è inginocchiato con un anello in mano, ma la compagna è scappata via.

La proposta di nozze finita male

Sta facendo il giro del mondo un video condiviso dall’account @alina___vahitova. Le immagini hanno ripreso quanto è accaduto l’8 giugno a Ufa, in Russia.

Un ragazzo ha interrotto una partita di calcio tra le squadre di punta di Ufa e Mosca per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Purtoppo, però, le cose non sono andate come il giovane ha immaginato (o sperato).

L’uomo si è inginocchiato sui gradini della tribuna con una scatolina di un anello tra le mani e ha chiesto alla sua compagna, davanti al pubblico e alle telecamere, di sposarlo. Purtroppo la reazione di lei è stata inaspettata e glaciale.

La fuga della ragazza dopo la proposta

La ragazza, alla vista dell’anello, ha sgranato gli occhi terrorizzata. Poi ha chiesto al compagni di alzarsi, gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio ed è scappata via. Il giovane è rimasto solo e sconsolato tra lo stupore di quanti stavano assistendo alla scena.

Per l’occasione era anche stato preparato un grande bouquet di 1.001 rose che però, data la reazione inaspettata, è stato prontamente portato via. Poco dopo anche il giovane è andato via non proprio sorridendo, anzi con un’espressione abbastanza perplessa.

Altre proposte di matrimonio finite male

Negli ultimi anni diverse proposte di matrimonio sono diventate virali non per il romantico lieto fine. Uno degli episodi più discussi è avvenuto a Roma, dove un turista ha organizzato una scenografica dichiarazione in via Condotti, accompagnata dalla musica di ‘O sole mio.

Alla proposta hanno assistito decine di curiosi. La donna, però, ha risposto di no spiegando di non essere pronta e invitando il compagno ad alzarsi, mentre la folla assisteva incredula alla scena. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social ed è stato ripreso da numerosi organi di informazione, alimentando il dibattito sull’opportunità di trasformare un momento così intimo in uno spettacolo pubblico.

Un altro episodio diventato virale nel 2025 riguarda il concerto del cantante Naska al Forum di Assago. Un giovane è salito sul palco insieme alla fidanzata, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo davanti a migliaia di spettatori.

La ragazza però ha indietreggiato, risposto di no ed è scappata via, un po’ come ha fatto anche l’altra giovane in Russia. L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti online tra chi ha espresso solidarietà al futuro sposo e chi ha sottolineato come una richiesta così importante dovrebbe essere condivisa e concordata, evitando di mettere il partner sotto pressione.

Questi casi dimostrano come l’effetto sorpresa, soprattutto quando accompagnato dall’esposizione mediatica dei social network, possa trasformare un gesto romantico in un momento di forte disagio.