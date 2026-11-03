Proteste in piazza: lanciarazzi contro la polizia

Scene da brividi negli scontri tra manifestanti e polizia durante i disordini che stanno caratterizzando Parigi: ad un certo punto una persona a volto coperto, vestita con abiti scuri ha impugnato un lanciarazzi e ha iniziato a sparare proiettili verso i gendarmi.

Lo scontro, ripreso dall’utente @jacquesrey_, s’è svolto nei pressi di Place Jean-Macé, e ha coinvolto alcuni dei partecipanti che si trovavano in fondo ad un corteo – per gran parte pacifico – organizzato per protestare contro l’aumento del costo della vita, il rincaro dei carburanti e altre questioni di interesse pubblico.

Le forze dell’ordine hanno risposto facendo ricorso a gas lacrimogeni e cariche di dispersione. Stando alle informazioni disponibili, nove persone sono state arrestate e cinque hanno riportato ferite lievi, tra cui quattro agenti di polizia.

Video tratto da: IPA / KameraOne