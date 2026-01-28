Prova la truffa del 'finto carabiniere': l'anziana lo fa arrestare

Ha provato a raggirare un’anziana con la truffa del finto carabiniere, raccontandole al telefono che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che occorrevano soldi e gioielli per una risoluzione bonaria della vicenda.

Peccato che la figlia stesse proprio in casa della mamma al momento della chiamata: così l’anziana ha finto di credere al truffatore, ma quando l’uomo si è presentato a casa sua per ritirare denaro e monili e gioielli in oro ha trovato ad attenderlo gli agenti del Commissariato di Porta Pia, allertati dalla donna.

Il finto carabiniere, un cinquantaseienne di Napoli, è stato arrestato per tentata truffa aggravata