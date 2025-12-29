Provano a rubare il bancomat col pick-up e devastano tutto

Due ladri hanno tentato di rubare un bancomat da un minimarket a White Settlement, in Texas, utilizzando un cavo metallico per agganciarlo e trascinarlo via con un suv rubato.

L’azione, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, mostra i due sospetti entrare in azione e fuggire a tutta velocità: nella manovra il bancomat ha sfondato parte del negozio, provocando ingenti danni alla struttura, fortunatamente senza causare feriti.

Il colpo, tuttavia, non è andato a segno: il bancomat si è staccato durante la fuga, finendo in un tombino, ed è stato successivamente recuperato dagli agenti.

Il dipartimento di polizia di White Settlement ha diffuso il video sui social network e ha avviato le ricerche per identificare i responsabili.