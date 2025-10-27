All’interno del frigorifero si può nascondere un nemico serio: la proliferazione batterica. È infatti possibile, se notate cattivi odori e muffe, che batteri potenzialmente pericolosi, come quelli della salmonella, dello stafilococco o della listeria, si stiano moltiplicando indisturbati.

L’umidità, i residui di cibo e temperature non ottimali, possono infatti rendere il frigorifero un ambiente ideale per questi microrganismi. Una corretta pulizia del frigo non è quindi solo una faccenda estetica o di ordine, ma è proprio una questione di salute.

Ma ogni quanto pulire il frigorifero per evitare questo problema e contare invece su un ambiente salubre e igienico? E, soprattutto, come lavarlo in modo efficiente? Con qualche consiglio pratico la situazione non sfuggirà di mano.

Le 3 regole d’oro per dire addio ai batteri

Ci sono tre fondamentali precauzioni per evitare che i batteri mettano radici nel frigorifero, rendendo gli alimenti conservati poco sicuri:

non tenere il cibo troppo a lungo – scadenze superate e alimenti dimenticati sono terreno fertile per germi e altri microrganismi;

e sono terreno fertile per germi e altri microrganismi; non caricare troppo l’elettrodomestico – se il frigo è troppo pieno , l’aria fredda non circola bene, la temperatura sale e ciò favorisce la proliferazione batterica;

, l’aria fredda non circola bene, la temperatura sale e ciò favorisce la proliferazione batterica; conservare gli alimenti nel posto corretto – carne, latticini, verdure e avanzi non vanno alloggiati insieme, ma andrebbero invece sistemati in base alla loro durata e nella zona del frigorifero più adatta (in genere indicata da un simbolo apposito).

Due volte al mese è la frequenza giusta

Una delle domande più frequenti, quando si parla di pulizia del frigorifero è “ogni quanto va lavato?”. Un buon modo per averlo sempre fresco e igienizzato è di provvedere due volte al mese con una pulizia completa.

Questo ritmo consente di mantenere l’ambiente interno igienizzato e ridurre i rischi, senza trasformare la pulizia in un’impresa titanica. Ma se proprio non su riesce, bisognerebbe provvedere almeno una volta al mese.

In questo caso, è possibile intervallare il lavaggio profondo con una pulizia regolare più sommaria. Il suggerimento è di adoperare uno sgrassatore adatto per eventuali macchie di alimenti e di igienizzare il frigo con un prodotto anti-batterico.

La procedura per una pulizia efficace del frigo

Le regole per pulire un frigo da cima a fondo sono facili e intuitive. Una volta memorizzate, il lavoro diventerà semplicissimo:

dopo aver spento il frigo, svuotarlo ed eliminare cibi scaduti o avariati;

gli alimenti ancora buoni vanno conservati in una busta termica o un contenitore con ghiaccio per evitare sbalzi di temperatura;

rimuovere ripiani, cassetti e accessori estraibili, che andranno lavati con acqua calda e detersivo per i piatti;

pulire le superfici interne con prodotti non aggressivi che potrebbero contaminare gli alimenti;

asciugare e rimontare i pezzi, senza dimenticare di pulire le guarnizioni del frigorifero, che possono accumulare umidità, sporco e muffa;

non scordare anche l’esterno del frigo e, se visibile, la serpentina posteriore, dato che spolverarla contribuisce all’efficienza dell’elettrodomestico.

Il congelatore va sbrinato ogni 6 mesi

Anche il freezer merita le giuste cure e andrebbe pulito in modo regolare una volta al mese, con sbrinamento e pulizia intensa due volte l’anno circa. Per farlo: