La cura della nostra auto passa anche dalla pulizia delle superfici, inclusi i tappetini interni, spesso ricettacolo di sporcizia. Da una parte sabbia, terra e briciole, dall’altra gli invisibili germi e batteri, rendono infatti queste zone poco igieniche e anche disordinate alla vista.

Di sicuro, per mantenere la nostra macchina splendente e non vergognarci se diamo un passaggio, è necessario essere bravi. L’auto andrebbe infatti lavata a cadenza regolare, sia all’esterno, in modo da eliminare macchie da vetri e carrozzeria, sia nell’abitacolo.

E sebbene i tappetini non si vedano, non vanno sottovalutati, in quanto sono uno dei posti più calpestati. La sporcizia si accumula, noi ci appoggiamo magari borse, valigie e sacchi della spesa e la carica batterica si sposta, portandocela anche in casa.

Se però temiamo di perdere tempo, energie e spendere un patrimonio in detergenti chimici, nessuna paura. La pulizia dei tappetini dell’auto può essere ecologica, facile, veloce e anche economica, per tenere contenti sia l’ambiente sia il portafogli.

Pulire moquette auto con bicarbonato

Il bicarbonato è uno dei grandi alleati delle pulizie domestiche, ma anche di quelle nella nostra automobile. Ha potere neutralizzante verso i cattivi odori, assorbente nei confronti dell’umidità e svolge anche una leggera azione abrasiva, staccando lo sporco dai tappetini.

Se la sporcizia è leggera, con una veloce pulizia a secco possiamo dare un nuovo aspetto alla moquette auto. Ci basterà rimuoverla e scuotere le superfici all’aria per togliere polvere e residui superficiali, dopo possiamo adagiarla e coprire le setole con il bicarbonato.

Va lasciato agire per una mezz’ora, in modo che assorba umido e aromi poco profumati, aspirandolo dopo con cura. Se invece abbiamo a che fare con macchie o sporco ostinato, il bicarbonato può essere diluito con poca acqua per formare una pastella morbida.

In questo caso, versiamo la soluzione dove serve, cercando di strofinare con una spazzola per eliminare ogni traccia di unto e aloni. Dopo di che, asportiamo il bicarbonato in eccesso e lasciamo seccare prima di aspirare via i residui e rimettere i tappetini a posto.

Soluzioni green per lavaggi completi

Ci sono poi pulizie meno ordinarie e più intense, da mettere in calendario quando la moquette auto è proprio sporca. La soluzione della pulizia a secco con bicarbonato in questi casi non basta, ma può essere un trattamento pretrattante che precede il lavaggio.

Il consiglio, per restare su prodotti naturali, evitando i detergenti chimici troppo aggressivi, è di adoperare il classico sapone di Marsiglia. Lo possiamo sciogliere in acqua per lavare i tappetini unti, in quanto ha un naturale potere sgrassante e pulente.

La soluzione va applicata sul mantello dei tappetini e strofinata con una spazzola a setole dure. In ultimo, sciacquiamo via i residui e, se occorre, facciamo una seconda passata. La fase del lavaggio va seguita da quella dell’asciugatura, meglio se all’aria e al caldo.

I tappetini andrebbero infatti riposizionati in macchina solo quando sono del tutto asciutti, per evitare attacchi di muffe. Il sole è anche un ottimo disinfettante naturale, ma occhio a non tenere le superfici alla luce diretta, in quanto la gomma potrebbe alterarsi.