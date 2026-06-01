La pulizia del condizionatore è una di quelle operazioni che spesso tendiamo a rimandare fino all’ultimo. Ma sappiamo che evitare questa procedura non è consigliabile, sia per una questione di salubrità dell’aria, sia per mantenere adeguate le prestazioni del macchinario.

Di fatti, dedicare tempo all’igienizzazione periodica del climatizzatore ha un effetto diretto non solo sulla qualità dell’aria che respiriamo, ma anche sull’efficienza della macchina. Con l’arrivo della stagione calda, infatti, polvere, pollini e umidità accumulati possono favorire la proliferazione di batteri e muffe e ostacolare il corretto funzionamento dell’impianto.

Il problema non riguarda solo l’unità esterna, che è quella più esposta, ma anche lo split interno, che può essere tana di sporcizia e microrganismi dannosi. La buona notizia è che gran parte della manutenzione ordinaria può essere eseguita in autonomia.

La pulizia fai da te dei condizionatori può essere eseguita infatti senza vantare competenze tecniche. L’importante è conoscere i passaggi corretti, scegliere detergenti adeguati e sapere quando, invece, è necessario rivolgersi a un professionista.

Come pulire un condizionatore in modo corretto

Se parliamo di pulizia del condizionatore fai da te, il primo intervento riguarda quasi sempre i filtri dell’unità interna. Sono infatti i componenti che trattengono polvere e impurità presenti nell’aria e che tendono a sporcarsi in modo rapido.

Ma prima di iniziare, ricordiamoci di scollegare l’alimentazione elettrica dell’apparecchio, così da evitare rischi per la nostra incolumità. A questo punto, apriamo il pannello frontale, da cui è possibile rimuovere i filtri e procediamo con la pulizia.

In linea generale, i passaggi da seguire sono:

rimuovere i filtri seguendo le indicazioni della casa produttrice;

eliminare la polvere superficiale con l’aspirapolvere o una spazzola morbida;

lavare i filtri con acqua tiepida e sapone neutro;

lasciarli asciugare del tutto prima del rimontaggio.

A parte i filtri, può essere utile anche pulire le superfici interne accessibili con un panno umido. In commercio esistono anche spray e schiume igienizzanti per climatizzatori, pensati per ridurre la presenza di batteri e cattivi odori.

Di solito basta spruzzare la quantità giusta di lozione tra le lamelle dello split, in modo che svolga la sua funzione disinfettante, senza bisogno di eliminare i residui. Ma prima di fare danni, verifichiamo sempre compatibilità e istruzioni del produttore.

Detto questo, ogni quanto pulire i filtri del condizionatore? In situazioni normali, dovrebbero essere controllati almeno una volta al mese durante i periodi di utilizzo intenso, mentre una pulizia profonda può essere effettuata prima dell’estate e alla fine della stagione.

Per l’unità esterna, sempre con alimentazione elettrica staccata, provvederemo invece a eliminare polvere, foglie o ragnatele dalla scocca aiutandoci con una spazzola morbida. Le fessure della griglia possono invece essere pulire con un pennello a setole lunghe.

Quando basta il fai da te e quando serve un tecnico

La manutenzione ordinaria è alla portata di tutti, ma esistono condizioni in cui l’intervento domestico non è sufficiente. Ci sono infatti alcune situazioni in cui è necessario rivolgersi a un professionista, che faccia il cosiddetto lavoro sporco.

Se, ad esempio, il condizionatore continua a emanare cattivi odori nonostante la pulizia dei filtri, si notano perdite d’acqua, rumori insoliti o una riduzione significativa della capacità di raffrescamento, il problema potrebbe trovarsi in componenti non accessibili.

Lo scambiatore di calore, la vaschetta della condensa e le parti interne del circuito richiedono spesso strumenti e prodotti professionali. In più, le operazioni che coinvolgono il gas refrigerante vanno eseguite solo da personale qualificato.

E una volta che il condizionatore è tornato come nuovo, per mantenere il sistema efficiente più a lungo e limitare gli interventi più costosi sull’impianto, può essere utile adottare alcune semplici abitudini:

mai adoperare l’unità con filtri sporchi;

effettuare una pulizia periodica anche nei mesi meno caldi;

controllare che le prese d’aria non siano ostruite;

programmare una verifica professionale periodica, soprattutto per impianti adoperati in modo continuativo.

Una corretta pulizia del climatizzatore non richiede grandi investimenti né competenze avanzate, ma può contribuire a migliorare il comfort domestico, contenere i consumi energetici e preservare la durata dell’impianto nel tempo.

Con pochi accorgimenti e una manutenzione regolare, il macchinario potrà lavorare in modo più efficiente e offrire un’aria più pulita durante tutta la stagione.