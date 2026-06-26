Pulizie nello spazio: l'astronauta Sophie Adenot spolvera a 420 km dalla terra sulla ISS

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Sophie Adenot ha mostrato al mondo come si svolgono le pulizie del sabato in microgravità, condividendo un video in cui passa l’aspirapolvere sulle griglie di ventilazione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, fluttuando a testa in giù.
La 43enne francese ha scherzato dicendo che nemmeno gli astronauti sono esenti dalle faccende domestiche.
I responsabili a terra programmano le pulizie proprio come fanno con la scienza missilistica: ad esempio, come testimoniato dal video, ogni sabato l’equipaggio pulisce i filtri di ventilazione per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di aerazione.
Video tratto da: IPA / KameraOne