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VIRALI 26 GIUGNO 2026

Pulizie nello spazio: l'astronauta Sophie Adenot spolvera a 420 km dalla terra sulla ISS

Redazione Virgilio Video

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L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Sophie Adenot ha mostrato al mondo come si svolgono le pulizie del sabato in microgravità, condividendo un video in cui passa l’aspirapolvere sulle griglie di ventilazione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, fluttuando a testa in giù.

La 43enne francese ha scherzato dicendo che nemmeno gli astronauti sono esenti dalle faccende domestiche.

I responsabili a terra programmano le pulizie proprio come fanno con la scienza missilistica: ad esempio, come testimoniato dal video, ogni sabato l’equipaggio pulisce i filtri di ventilazione per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di aerazione.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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Pulizie nello spazio: l'astronauta Sophie Adenot spolvera a 420 km dalla terra sulla ISS
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