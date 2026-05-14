La pasta di grano duro resta uno degli alimenti base della dieta mediterranea, ma oggi esistono altre opzioni da considerare. Una serie di alternative interessanti se vogliamo ridurre il glutine, aumentare fibre e proteine o migliorare il controllo della glicemia.

Al contrario della pasta bianca raffinata, queste varianti conservano più micronutrienti e garantiscono un maggiore senso di sazietà. Ma non tutte sono adatte in caso di patologie digestive o metaboliche. Per questo è utile conoscere caratteristiche, benefici e possibili controindicazioni delle principali categorie.

Cereali integrali alternativi al grano: più fibre e antiossidanti

Le paste integrali conservano crusca e germe del chicco, risultando più ricche di fibre, vitamine e minerali rispetto alla pasta comune. Una buona opzione in questo caso è la pasta di farro integrale, che ha più fibre del grano e un indice glicemico più moderato.

Ma contiene glutine al pari di quella di frumento e per questo non è adatta ai celiaci. In questi casi possiamo invece optare per la pasta di riso Venere e riso rosso, sempre integrali, ma del tutto gluten free.

In più, entrambe le versioni mantengono la parte esterna del rivestimento, che è ricca di antiossidanti. Gli antociani per il riso Venere, i fitosteroli e il gamma orizanolo per quello rosso, tutti composti utili per la salute cardiovascolare.

Pasta konjac: poche calorie e elevata sazietà

La pasta di konjac, o shirataki, deriva da una radice asiatica ricca di glucomannano, una fibra solubile che assorbe acqua e aumenta il senso di sazietà. Ha calorie quasi nulle, circa 10 ogni 100gr, mentre i carboidrati oscillano tra 1 e 3, quindi bassi.

Se consideriamo che la pasta di grano pesa circa 350Kcal all’etto, con 70gr di carboidrati, capiamo perché il konjac sia una delle opzioni più scelte da chi è a dieta. E la quasi assenza di zuccheri la rende una valida opzione anche per un controllo glicemico stabile.

La pasta konjac è anche senza glutine, per cui chi soffre di celiachia può consumarla. Chi ha problemi di colon irritabile però deve introdurla in modo graduale per evitare gonfiore. In più, essendo povera di nutrienti, deve essere parte di un menu più vario.

Pasta di canapa: proteica e ricca di grassi buoni

La pasta di canapa è prodotta con farine ottenute dai semi di canapa sativa e, rispetto alla pasta comune, apporta più proteine vegetali, fibre, ferro e omega-3. In più, favorisce un maggiore senso di sazietà e un assorbimento più graduale dei carboidrati.

Non sempre però è senza glutine, perché spesso la si miscela con farine che lo contengono. Va inoltre limitata se ci sono patologie renali o disturbi per cui è consigliabile controllare il consumo proteico complessivo.

Pasta di legumi: alleata della glicemia

Le paste di ceci, lenticchie o piselli sono ricche di proteine e fibre, che aiutano a ridurre i picchi glicemici e aumentano la sazietà. Non solo, perché rispetto alla pasta di frumento raffinata apportano anche più ferro, potassio e folati.

Sono prive di glutine, a patto che le farine siano pure, ma possono provocare gonfiore intestinale nelle persone sensibili o con colon irritabile.

Pseudocereali: fonte essenziale di aminoacidi e minerali

La quinoa, l’amaranto e il grano saraceno sono pseudocereali privi di glutine e più ricchi di micronutrienti rispetto al frumento raffinato. La quinoa contiene tutti gli aminoacidi essenziali, mentre il grano saraceno è fonte importante di antiossidanti e magnesio.

Le loro paste rappresentano una valida alternativa per chi soffre di celiachia o desidera aumentare la varietà nutrizionale della dieta. Ma come per la canapa, va sempre controllata la lista ingredienti per verificare eventuale presenza di altre farine.