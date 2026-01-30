Il frigo e il freezer, in una strategia di conservazione degli alimenti, sono due grandi alleati del nostro ménage di stoccaggio. Di fatti, il freddo e le temperature sotto lo zero sono in grado di rallentare “l’invecchiamento” dei cibi, mantenendoli sani e freschi più a lungo.

Ma tutti gli alimenti si possono congelare o ci sono eccezioni, per cui vale la pena trovare metodi alternativi? Il mondo caseario è quello che si porta dietro parecchie domande su questo argomento e per cui, quali latticini si possono surgelare e quali invece dovrebbero essere riposti in altro modo?

Quali formaggi non si possono mai congelare

Ci sono due grandi macro aree per suddividere i formaggi e capire la conservazione: il gruppo di quelli a pasta dura e semidura, filante, quello di freschi e molli. Nel primo team ci sono Parmigiano Reggiano, Grana, Pecorino, Fontina, Emmental, Asiago, Provola, Edamer.

Al contrario, sono freschi o a pasta molle lo stracchino, la mozzarella vaccina e la mozzarella di bufala, la ricotta, la robiola, la burrata, il brie e il taleggio. Ma nella lista vanno citati anche i formaggi spalmabili, tutti da tenere in frigo, ma non in freezer, a causa dell’elevata percentuale di acqua che detengono.

Se li congeliamo, infatti, corriamo il rischio di alterare la composizione e, scongelandoli, di ritrovarci con alimenti che hanno perso consistenza e sapore. I formaggi a pasta dura e semidura sono invece i più adatti per la conservazione in freezer, in quanto poco umidi.

In questi casi il congelamento non rovina le proprietà organolettiche né la grana di tali alimenti, mantenendoli intatti come gusto, colore e consistenza. Per cui, se vogliamo prolungare la loro tenuta, li si può surgelare senza problemi e in totale sicurezza.

Come si conservano i formaggi in freezer nel modo giusto

Una volta individuati i formaggi che vogliamo surgelare, non possiamo trascurare le modalità ideali per la conservazione. Il modo giusto per riporre questi cibi in freezer è di porzionarli, tagliandoli a cubetti o grattugiandoli, così da rendere più semplice lo scongelamento.

Per il confezionamento, possiamo adoperare sacchetti gelo sottovuoto o ben sigillati, eliminando l’aria prima di chiuderli. Si tratta di un passaggio importante da non sottovalutare, in quanto evita le temute bruciature da freddo, che possono danneggiare gli alimenti.

A livello di tempistiche, i formaggi a pasta dura possono restare nel congelatore dai 4 ai 6 mesi, quelli semi duri 3 mesi. Dopo questi lassi di tempo potrebbero non essere più buoni a livello di qualità e sapore. Per cui è importante ricordarsi di consumarli entro questi margini.

Per scongelarli, possiamo spostarli in frigo e lasciare che si decongelino in modo naturale, o in caso di grattugiati, li si può aggiungere a piatti caldi nella quantità giusta. Una volta decongelati, i formaggi non andrebbero più rimessi in freezer per questioni di sicurezza.

Se vogliamo monitorare la durata, ricordiamoci di segnare la data di congelamento su ogni confezione. In questo modo avremo sotto controllo il passare del tempo e sapremo quando è il caso di consumare i nostri formaggi prima che perdano salubrità e gusto.