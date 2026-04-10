Il Feng Shui, la meravigliosa arte di arredare casa stimolando il corretto fluire delle energie, non tralascia nulla. C’è persino una sorta di lista nera in cui questa antica arte cinese ha inserito alcune piante, bollandole come portatrici di energie negative.

O meglio, si tratta di arbusti che hanno una forma, un portamento o dei significati che poco si intonano con quell’idea di benessere che si ricerca in casa propria. Ma se su alcuni esemplari i maestri di Feng Shui concordano, su altri invece si aprono più scenari.

Non a caso si parla di arte e non di scienza: leggiamo tra le righe che esiste spazio per i pensieri alternativi. Lo Sha Chi, o energia negativa, che sprigionerebbero alcune piante, secondo certe scuole di pensiero sarebbe addirittura scacciata via dalle stesse.

Ci sono invece arbusti per i quali non è concesso il beneficio del dubbio, in quanto considerati disturbatori potenti dell’armonia della casa. Ma allora, quali piante sono osservate speciali e perché dovrebbero essere evitate negli ambienti domestici?

Piante da appartamento: quali evitare secondo il Feng Shui

Il Feng Shui ha una regola d’oro anche per il verde domestico: per mantenere un flusso di energia positiva, alcuni arbusti devono essere lasciati all’esterno. Per cui, via dagli ambienti domestici a quelle piante che bloccano il fluire energetico o lo contrastano:

cactus e piante con spine – le spine sono considerate “frecce” che tagliano l’energia vitale e favoriscono le liti. Ma le piante spinose sono ottime se tenute fuori, specie davanti alle porte d’ingresso, dove fungono da scudo contro le influenze esterne;

piante con fogliame appuntito – l’agave e la sansevieria rientrano in questa categoria e sono bocciate per via delle loro forme, considerate troppo aggressive. In dettaglio, meglio evitare di tenerle in casa, soprattutto in camera da letto, dove sarebbero nemiche del giusto riposo;

bonsai – i bonsai sono bellissimi, ma per il Feng Shui rappresentano la crescita limitata e compressa dall’uomo. In poche parole, se vogliamo evitare blocchi sul piano personale, dovremmo evitarli;

ortensie – in giardino sono un colpo d’occhio, ma tra le quattro mura domestiche possono favorire la malinconia. L’ortensia è infatti legata a solitudine e isolamento e si dice che porti sfortuna ai single, in quanto renderebbe difficile trovare l’anima gemella per chi le possiede. Il Feng Shui, inoltre, attribuisce a questi fiori un’aura di tristezza che può riflettersi sugli abitanti della casa;

pothos – lo si definisce “edera del diavolo” e già questa nomea lascerebbe intendere il suo lato oscuro. Le arti orientali attribuiscono al pothos, o potos, un potere assorbente dell’energia vitale, specie se non potato a dovere. Per il Feng Shui, questa fantastica pianta depuratrice d’aria, è in realtà un vampiro energetico e i suoi rami, che si intrecciano ovunque, sarebbero anche portatori di confusione.

Le regole del Feng Shui per il verde domestico

Lo abbiamo accennato, ma ci teniamo a ripeterlo: il Feng Shui non è una scienza, quindi i suoi consigli non vanno intesi come diktat. Se però volessimo seguire gli antichi suggerimenti orientali, ecco le regole per arredare con le piante: