La giusta conservazione degli alimenti nel congelatore, sfruttando le basse temperature, ci permette di prolungarne la durata. Ma non tutti i cibi possono essere stoccati in freezer, in quanto alcune tipologie tendono a rovinarsi se il termometro scende troppo sotto lo zero.
Ma che può succedere in questi casi? Il primo problema è di tipo strutturale, in quanto gli alimenti troppo carichi di acqua perdono consistenza una volta scongelati, ma in altri casi, quando c’è anche una forte componente grassa, possono scomporsi.
Se ci è mai capitato di surgelare una maionese o una salsa con elevata componente lipidica, ce ne saremo accorti. Una volta tolta dal congelatore, l’avremo ritrovata divisa, con la parte liquida del tutto separata da quella solida.
Ci sono poi anche alterazioni di sapore, odore e persino rischi per la salute che non dovremmo sottovalutare. Ecco perché vale la pena sapere come trattare i nostri alimenti, partendo dai metodi più adatti per conservarli e in alcuni casi evitando il freezer.
Quali alimenti non dovremmo congelare
La lista di alimenti da non surgelare non è corta, ma ammette qualche piccola eccezione, che vedremo di seguito:
- insalata, verdure a foglia verde – lattuga, valeriana, indivia, cetrioli e sedano, se congelati, perdono consistenza e croccantezza. Il gelo infatti rompe le membrane cellulari di questi alimenti, che una volta decongelati appaiono molli e immangiabili. Un’eccezione sono invece gli spinaci, che possono essere scongelati in pentola, al momento della cottura;
- frutta acquosa – angurie, meloni, ananas e agrumi non dovrebbero mai essere messi in freezer, in quanto carichi di acqua. Il rischio è che perdano consistenza e sapore decongelandoli. Ma anche qui vale una piccola eccezione. Se infatti vogliamo frullarli da ghiacciati per sorbetti e semifreddi, allora via libera;
- uova – mai congelarle intere, in quanto il freddo potrebbe rompere il guscio, a causa dell’espansione dei liquidi interni. Ma evitiamo anche di surgelarle sgusciate: il tuorlo diventa gommoso;
- patate – se le riponiamo in freezer da crude, la consistenza diventa farinosa, il colore vira sul marrone e una volta scongelate rilasceranno acqua, diventando immangiabili. Il discorso cambia se invece le sbollentiamo da tagliate per qualche minuto, bloccando la cottura subito dopo. Le potremo asciugare con un canovaccio e sistemare nei sacchetti gelo per tenerle in freezer senza alterazioni;
- salse a base grassa – come accennato, la maionese e tutte le salse a base di uova o latticini non andrebbero mai congelate. Il gelo tende a scomporle, modificando consistenza, sapore e colore. Non solo, perché le salse a base di uova possono nascondere insidie se conservate male, esponendoci a potenziali intossicazioni alimentari;
- formaggi e latticini – non tutti i prodotti caseari sono adatti per essere conservati nel freezer. Ma quali formaggi si possono congelare e quali no? Il sottozero non va d’accordo con quelli freschi e a pasta molle, quindi no mozzarella, stracchino e ricotta. Al contrario, grana, pecorino e altri a pasta dura o semi dura, non correranno il rischio di rovinarsi. Per quanto riguarda la panna, mai congelarla quando è ancora liquida, mentre è possibile farlo in piccole quantità se è montata;
- fritture – il fritto va cotto e mangiato, questa è la regola aurea per non perdere sapore e croccantezza. Ma di certo non va conservato in freezer, in quanto congelare e scongelare la frittura la può rendere gommosa e sgradevole al palato;
- insaccati – gli affettati non andrebbero congelati per non correre il rischio che perdano sapore una volta decongelati. Lo stesso vale per le salsicce fresche, su cui il gelo non agisce in modo gentile. I grassi si alterano, la consistenza diventa gommosa e la perdita di liquidi da scongelamento porta via aromi e sapore;
- gelatine alimentari – le gelatine sono gli alimenti che peggio sopportano le temperature glaciali. Il freddo rompe la rete che intrappola i liquidi e una volta decongelata, la gelatina tenderà a separarsi, rilasciando acqua;
- riso – ci sono più scuole di pensiero sul riso cotto, ma uno dei rischi del congelamento è che diventi troppo molle quando lo si decongela. Le varietà a chicco lungo sembrano però essere più resistenti al gelo rispetto alle altre. Per cui, Basmati e Jasmine battono Arborio, quantomeno nel vano congelatore.
E per quanto riguarda la salubrità dei surgelati, mai ricongelare un alimento scongelato, per evitare pericolosi attacchi batterici che possono danneggiare la nostra salute.