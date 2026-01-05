Quali sono i nomi preferiti dai genitori italiani?

Sofia, Aurora e Ginevra al femminile; Leonardo, Edoardo e Tommaso al maschile: sono i nomi preferiti dai genitori italiani per i propri figli, secondo i dati Istat aggiornati ad ottobre e illustrati dal linguista Enzo Caffarelli su Treccani.it. Maria, prima per 2 secoli e mezzo, è fuori dalla lista dei 50 più amati.

Sofia al top in Occidente

In particolare, Sofia, nome greco che significa “scienza, sapienza”, è di moda non solo in Italia, ma in tutti i Paesi occidentali: è n. 1 in Europa e in America, “conquistando” il mondo anche con le sue varianti Sophia o Sophie. Segue Aurora, il cui successo è legato ai significati del termine: non solo le prime luci dell’alba, ma anche nella mitologia. Nella tradizione latina Aurora, corrispondente alla greca Eos, precede il Sole, annuncia il giorno ed è anche figura letteraria, rilanciata nel tempo dall’immaginario fiabesco e popolare: come il nome de La bella addormentata nel bosco di Charles Perrault, ripresa dai fratelli Grimm da cui il film della Walt Disney del 1959. E se andiamo al medioevo, Aurora torna persino nei versi del Petrarca: “amor m’assale, ond’io mi discoloro, et dico sospirando: Ivi è Laura ora”.

Che fine ha fatto Giulia?

Al terzo posto Ginevra, che nella saga bretone è la moglie di re Artù, l’amante di Lancillotto, uno dei cavalieri della tavola rotonda, protagonista di molte opere letterarie. E Giulia, primatista fino al 2012? Richiamo alla grande famiglia romana Iulia, famosa per Giulio Cesare e con capostipite Iulo, altro nome di Ascanio, figlio di Enea? Sta perdendo terreno, relegata al quinto posto dopo Vittoria. Seguono Beatrice – altro richiamo medievale alla donna amata da Dante Alighieri – Ludovica, Matilde – chi non conosce Matilde di Canossa, colei che convinse l’Imperatore a chinarsi davanti al papa chiedendogli scusa? -, Alice – nome divenuto celebre con Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll – ed Emma, nome internazionale ritornato di moda, collegato in Germania persino alla catena di negozietti di robe vecchie e usate “della zia Emma”.

Camilla, Anna, Bianca, Greta e Azzurra chiudono la classifica delle prime 15, a discapito di Maria un tempo molto amata. Il successo di Aurora ha poi ispirato altri nomi femminili che coincidono con il lessico comune e richiamano spesso colori – Viola, la citata Azzurra e Celeste – o fiori – Jasmine o Gelsomina, Iris, Margherita e Dalia. “I nomi – osserva Caffarelli – seguono spesso andamenti ciclici: raggiungono un apice e poi arretrano quando diventano troppo comuni o fortemente identificativi di una generazione, per essere riscoperti a distanza di tempo”. È il caso di Rosa, Ortensia e Gardenia, che sopravvivono soprattutto come testimonianze del repertorio onomastico del Novecento.

Leonardo, un nome da genio

Sul versante maschile, è Leonardo il nome preferito, che con la sua uscita in -ardo trascina al secondo posto Edoardo e, in decima posizione, Riccardo: la dimostrazione di una predilezione per i nomi di origine germanica, risalenti alla cosiddetta invasione barbarica? Difficile a dirsi, perché la prima parte del nome Leonardo corrisponde a Leo/Leone, forma greca o latina; l’-ardo di Edoardo non vale come gli altri “forte, robusto” ma significa custode, dei beni dell’esercito, mentre Gerardo resta 165mo.

Dopo Tommaso troviamo Mattia al quarto posto, Andrea stabile tra i primi dieci mentre si scatena Enea, figura della letteratura epica classica, celebrato da Virgilio nell’Eneide ma ripreso anche in epoca medievale e moderna, portando con sé al successo anche altri nomi epici quali il figlio Ascanio, Ettore e Achille, con il richiamo alla guerra di Troia narrata nell’Iliade, e altri personaggi della Roma Imperiale come Cesare, Flavio e Adriano.

La scelta di nomi ‘profetici’ e ebraici

Piace molto anche Elia, nome del più grande profeta della storia ebraica (insieme a Giovanni Battista), che troviamo pure nel Vangelo: la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor con Mosè e appunto con Elia. I nomi ebraici sono comunque diventati un fenomeno internazionale, non solo nei paesi anglosassoni ma anche in Italia, a cominciare da Tommaso e Mattia, il dodicesimo apostolo che sostituì il suicida Giuda Iscariota. Buona parte dei nomi personali ebraici si caratterizzano per l’uscita in -ele, da Elohim (uno dei nomi di Dio): Gabriele (8°), Samuele (18°), Michele (26°), Gioele (27°), Emanuele (35°), Daniele (47°) e Raffaele (48°).

Cresce sensibilmente il nome Noah, in ascesa in tutto il mondo occidentale e in Italia, grazie all’aggiunta anglofona dell’h, che ha fatto superare l’accostamento con il Noè dell’Arca e del diluvio universale. “Uno zoccolo duro – conclude Caffarelli – è rappresentato dai nomi classici del Novecento, conservati soprattutto nel Meridione d’Italia e nei piccoli centri, che resteranno a galla senza bisogno dell’Arca: Andrea (10°), Giuseppe (14°), Antonio (15°), Pietro (19°) Giovanni (21°) Marco (31°) Salvatore (33°) Vincenzo (34°), Giorgio (39°), e Luigi (46°), resistono al declino che ha colpito invece Matteo e Maria, prima per 2 secoli e mezzo e ora fuori dai primi 50.