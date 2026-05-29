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VIRALI 29 MAGGIO 2026

Quando a bloccare il traffico ci pensano due orsi

Redazione Virgilio Video

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Quando torni a casa e a bloccare il traffico c’è un ‘incidente’ decisamente particolare: la ‘collisione’ in questione è tra due giovani orsi bruni, impegnati in un duello su una strada dell’Alaska.

All’automobilista autore del video non c’è così rimasto che aspettare che i due plantigradi finissero di duellare e liberare così la strada e permettergli quindi di fare ritorno a casa. In ritardo ma con la soddisfazione di aver assistito ad uno spettacolo decisamente raro da ammirare.

Video tratto da: IPA / KameaOne

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