Quando a bloccare il traffico ci pensano due orsi

Quando torni a casa e a bloccare il traffico c’è un ‘incidente’ decisamente particolare: la ‘collisione’ in questione è tra due giovani orsi bruni, impegnati in un duello su una strada dell’Alaska.
All’automobilista autore del video non c’è così rimasto che aspettare che i due plantigradi finissero di duellare e liberare così la strada e permettergli quindi di fare ritorno a casa. In ritardo ma con la soddisfazione di aver assistito ad uno spettacolo decisamente raro da ammirare.
Video tratto da: IPA / KameaOne