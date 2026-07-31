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NOTIZIE 31 LUGLIO 2026

Quando a Franco Baresi fu consegnato l'Ambrogino d'oro a Milano: "Forse qualcosa di positivo l'ho fatto"

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Il 7 dicembre 2021 Franco Baresi, ex capitano del Milan scomparso il 31 luglio 2026 a 66 anni, viene premiato con l’Ambrogino d’oro dal sindaco di Milano, Beppe Sala.

Quel giorno, intervistato dai giornalisti, Baresi si lascia andare all’emozione: “Sono felice, onorato e orgoglioso, significa che forse qualcosa di positivo l’ho fatto”.

Nato l’8 maggio del 1960 a Travagliato, in provincia di Brescia, Baresi è stato una leggenda del Milan: con la maglia del Diavolo ha segnato 719 presenze ufficiali, vincendo tre Coppe dei Campioni.

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