In cucina, lo avremo sentito dire spesso, tutto ruota attorno alla chimica: ma occhio, perché sbagliare azioni può causare reazioni inattese e avverse. Un esempio? L’olio, o un altro grasso, versati nel momento sbagliato in padella, aumentano il rischio di rovinare la ricetta.

Ma quale reazione chimica potremmo alterare in questo caso? Quella di Maillard che, in parole semplici e senza artifici lessicali, ci regala quel delizioso effetto dorato e croccante fuori, lasciando l’interno delle pietanze morbido o più neutro.

Il grande classico della reazione di Maillard è il filetto, ben sigillato all’esterno da una crosta dorata, lasciando la carne dentro succosa. Ma lo stesso discorso vale per altri piatti, tipo le patate cotte e rosolate in padella, croccantissime fuori e farinose dentro.

Da non confondere invece con la caramellizzazione degli alimenti, dove sussiste una reazione chimica di base, ma non la stessa. Nel caso di Maillard i componenti sono zuccheri riducenti e amminoacidi, nella caramellizzazione c’è una trasformazione degli zuccheri, scomposti e ricombinati in modo alternativo.

Quando aggiungere olio in padella

Un dubbio fondamentale, quando si cuociono dei cibi in padella, è a che punto della preparazione aggiungere l’olio. Il recipiente deve essere ancora freddo o rovente? E quale risultato dobbiamo aspettarci se versiamo i grassi in un momento non giusto?

La regola è versare l’olio nella padella calda, poco prima di aggiungere i cibi, in modo che non si attacchino e si cuociano meglio. In questo modo, saremo in grado di garantire la corretta reazione di Maillard, evitando anche residui di cibo incollati al fondo del contenitore.

Un metodo furbo per capire se la padella è calda al punto giusto è il test dello spruzzo di acqua. Se vaporizzandola sul fondo le goccioline “danzano” o per meglio dire, galleggiano, il calore è quello giusto. Al contrario, se evaporano subito bisogna scaldarla ancora.

In questo caso è il cosiddetto effetto Leidenfrost che si deve verificare: se la padella è calda, si forma uno strato di vapore tra l’acqua e la superficie. E questo impedisce alle goccioline di evaporare, lasciandole invece galleggiare.

Reazione di Maillard: esecuzione impeccabile

Lo abbiamo visto, se vogliamo esaltare le qualità organolettiche dei cibi, ma anche evitare che si incollino al fondo della padella, la reazione di Maillard va soddisfatta appieno. Ma capiamo meglio di cosa si tratta.

In presenza di zuccheri riducenti, quali glucosio o fruttosio e proteine, in regime di bassa umidità e a temperature tra i 110 e i 180 °C, si formano nuove molecole. Si tratta delle melanoidine, che donano colore, aroma e sapore del tutto nuovi ai cibi.

Il profumo tostato, la croccantezza degli alimenti e il bel colore bruno delle superfici cotte sono gli effetti della reazione di Maillard. Per questo, dato che la temperatura del pentolame è fondamentale per la corretta esecuzione, guai a oliare o imburrare la padella fredda.

Un altro trucco è asciugare con cura la superficie degli alimenti, visto che l’umidità non aiuta. In aggiunta, ricordiamoci di non muovere troppo i cibi, ma di lasciarli invece rosolare fino a che non si forma la crosticina esterna.

In ultimo, evitiamo di acidificare: un ambiente più alcalino favorisce infatti la reazione chimica. Se, quindi, vogliamo insaporire una carne con succo di limone, rimandiamo questa operazione di condimento a dopo la cottura.