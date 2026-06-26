Quando il calciatore 'ruba': polizia in campo per arrestare il ladro

Quando il richiamo del campo di calcio supera anche il rischio di finire in manette: ecco quanto è successo ad un giovane brasiliano, ricercato perché sospettato di rapina ed arrestato durante un torneo di calcio amatoriale.

Il ‘fattaccio’ è avvenuto nel quartiere di Nova Esperanca a Cuiabá, capitale dello stato del Mato Grosso, nel Brasile centro-occidentale.

La polizia ha dichiarato che gli agenti del Battaglione di Pattugliamento Mobile Tattico (ROTAM) sono intervenuti dopo aver ricevuto una soffiata anonima secondo cui il ricercato stava partecipando a un torneo di calcio amatoriale nella zona. Gli agenti si sono recati al campo, hanno osservato la partita per identificare il sospetto e hanno atteso un’interruzione di gioco prima di tentare di avvicinarlo.

Le immagini mostrano i giocatori riuniti durante una pausa nel match: a questo punto gli agenti di polizia in uniforme hanno deciso di entrare in campo e avvicinarsi al sospetto. Quest’ultimo s’è girato immediatamente e ha tentsato la fuga, fuga che ha però avuto vita breve, visto che, come comunicato dalla polizia, il sospettato è stato rapidamente raggiunto e arrestato, nonostante un gruppo di persone abbia cercato di interferire lanciando pietre

Secondo la Polizia Militare, il sospetto era in fuga dopo che un tribunale aveva emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per un caso di rapina. La polizia ha inoltre dichiarato che il sospettato aveva precedenti penali per rapina, possesso illegale di arma da fuoco, corruzione di minori, danneggiamento, furto e lesioni personali.

Video tratto da: IPA / KameraOne