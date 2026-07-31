Quando il temporale è romantico: il fulmine a forma di cuore

Rebecca Boren, 33 anni, ha immortalato un incredibile fulmine a forma di cuore sopra Cannon Beach, il 22 luglio scorso nell’Oregon, dopo aver rallentato le riprese ad alta frequenza che aveva girato durante un pomeriggio tempestoso.
L’Oregon è stato colpito da 8.357 fulmini quel giorno, che hanno scatenato incendi boschivi in tutto lo Stato. La Boren ha dichiarato di aver notato la forma di cuore solo dopo aver esaminato attentamente il filmato in un secondo momento.
Video tratto da: IPA / KameraOne