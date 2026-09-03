Nemmeno una grave inondazione è riuscita a impedire a una coppia di Hagonoy, nelle Filippine, di pronunciare il “sì”. Per farlo, prima il marito e poi la sposa, con tanto di abito bianco, hanno attraversato la chiesa con l’acqua alta fino ai fianchi per raggiungere l’altare: una giornata che i due non dimenticheranno mai.
Nei giorni precedenti li matrimonio, un violento monsone ha allagato ampie zone delle Filippine, con circa 9,1 milioni di persone colpite in vario modo dalle inondazioni. Sposi compresi.
Video tratto da: IPA / KameraOne