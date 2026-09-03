VIDEO
Cerca video
VIRALI 03 SETTEMBRE 2026

Quando l'amore non si ferma davanti a nulla: il matrimonio è indimenticabile

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Nemmeno una grave inondazione è riuscita a impedire a una coppia di Hagonoy, nelle Filippine, di pronunciare il “sì”. Per farlo, prima il marito e poi la sposa, con tanto di abito bianco, hanno attraversato la chiesa con l’acqua alta fino ai fianchi per raggiungere l’altare: una giornata che i due non dimenticheranno mai.

Nei giorni precedenti li matrimonio, un violento monsone ha allagato ampie zone delle Filippine, con circa 9,1 milioni di persone colpite in vario modo dalle inondazioni. Sposi compresi.

Video tratto da: IPA / KameraOne

VIRGILIOYT
Quando l'amore non si ferma davanti a nulla: il matrimonio è indimenticabile
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi