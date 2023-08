Grande scalpore e risalto mediatico ha avuto la vicenda dei turisti che si sono visti addebitare 2 euro sul proprio conto per aver chiesto il taglio a metà del proprio toast. Il gestore di un bar di Gera Lario (in provincia di Como), in quella occasione si è difeso parlando dell’applicazione di un coperto aggiuntivo.

Qualcosa di simile è accaduto in Liguria dove un esercente ha applicato lo stesso sovrapprezzo per aver portato al tavolo un piattino vuoto dove condividere una pietanza.

Quanto accaduto non distante da Venezia batte (forse) entrambi i precedenti casi: in un bar di Eraclea una signora è stata costretta a pagare 20 centesimi per un bicchiere di acqua del rubinetto.

Tutte vicende che fanno storcere il naso a chi le legge e che, con ogni probabilità, avranno infastidito non poco chi le ha subite in prima persona. Ma cosa è legittimo inserire nel costo del servizio e cosa no?

Cosa è compreso nel costo del coperto e del servizio

Il coperto è una sorta di tassa obbligatoria che ogni avventore paga consumando all’interno di un ristorante. Viene calcolato in modo forfettario un costo che comprende comunemente il servizio del pane e l’uso di posate, piatti, bicchieri, tovaglie e tovaglioli. Il suo costo si aggira normalmente tra 1,5 e 2 euro, ma può toccare i 5 euro per i ristoranti gourmet.

Si tratta di un’usanza esclusivamente italiana, per questo spesso poco compresa dai turisti. Se il suo costo è inserito all’interno del menù, il ristoratore ha tutto il diritto di richiederlo ai propri clienti, così come disposto dall’art. 18 del Regio Decreto n. 635/1940.

I locali possono far pagare taglio del cibo e acqua di rubinetto?

Fermo restando che una cosa è il coperto e un’altra specifici costi di servizio, un ristorante gestisce questi ultimi in modo arbitrario, decidendo di applicare sovrapprezzi a seconda delle situazioni. Quel che ci si chiede è se tali scelte soggettive siano o no lecite.

Partiamo dall’episodio nel veneziano, dove sono stati richiesti 20 centesimi di euro per un bicchiere d’acqua del rubinetto. L’acqua, essendo un bene collettivo primario, si crede sia sempre gratuita. In realtà non esiste alcune legge che impone di servire un bicchiere d’acqua gratuitamente, nemmeno se proveniente dal rubinetto.

L’unico obbligo che ha il titolare di un bar è di avere una fonte di acqua potabile. Molti baristi, inoltre, si stanno attrezzando con dei depuratori per filtrare l’acqua. Il titolare, pertanto, ha tutto il diritto di recuperare i costi che ha sostenuto per l’impianto.

Anche quando viene ordinata una mezza porzione, il cliente non può avanzare pretese, pagandolo la metà: è comprensibile costi qualcosa in più, perché né la materia prima né soprattutto il servizio si dimezzano per fare una mezza porzione.

Per quanto possa sembrare strano, anche la divisione in due di una pietanza, come nel caso sopra citato del toast, può portare a un legittimo sovrapprezzo: il toast è stato ordinato con patatine, e per dividerlo in due porzioni, i gestori hanno inserito più patatine del solito. Anche in questo caso, l’importante è che l’extra sia contemplato all’interno del listino prezzi.

Quando si può non pagare il conto al ristorante

Esistono casi particolari in cui alzarsi e lasciare il ristorante senza pagare è contemplato dalla legge.

Innanzi tutto quando il cliente ha consumato il pasto senza che gli sia stata data l’opportunità di consultare il menù: senza un listino prezzi è lecito rifiutarsi di pagare quanto si è consumato. Allo stesso modo, quando i prezzi non corrispondono a quelli precedentemente consultati, ci si può rifiutare di saldare il conto.

Un capitolo a parte merita il servizio ritenuto di scarsa qualità. Non riguarda solo la qualità del cibo, ma anche il trattamento ricevuto da parte dei lavoratori: il personale che non si comporta con correttezza e diligenza, si stanno violando dei principi che si pongono alla base del contratto sottoscritto e quindi si potrà contestare il conto o addirittura non pagare.

Cosa rischia chi non paga il conto al ristorante o al bar

È opportuno ricordare che, in caso di soggettiva insoddisfazione, il cliente è in ogni caso tenuto al pagamento del conto, salvo poi riservarsi di agire in altre sedi. Non sempre la ragione, infatti, è dalla parte del cliente.

Chi consuma e poi abbandona il ristorante senza pagare rischia la denuncia per Insolvenza fraudolenta, reato previsto all’articolo 641 del Codice penale. Se il colpevole adempie l’obbligazione pagando il conto prima della condanna in tribunale, il reato si considera estinto e non ci saranno conseguenze.