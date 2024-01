POV: quando sei in ritardo per il lavoro e devi sbrinare l'auto

Quante volte vi è capitato di scendere in strada in ritardo per andare al lavoro e trovare il parabrezza coperto di ghiaccio, facendovi innervosire per l’ulteriore perdita di tempo?

Forse la vostra reazione non è stata troppo differente da quella Marisa, una ragazza di Trenton, nel New Jersey, che nervosissima s’è ritrovata a raschiare via il ghiaccio dal vetro tanto velocemente quanto furiosamente il ghiaccio per poter mettersi in macchina.

Il video è stato girato da un collega di Marisa, Ben Wolverton, che l’ha poi caricato su TikTok, riscuotendo un enorme successo.

Unico dubbio: dal video sembra che a un certo punto Marisa si sia accorta di essere stata filmata. Ecco, non sappiamo se la parte rimanente del ‘furore’ con cui aveva tolto il ghiaccio sia stata destinata a vendicarsi di chi la riprendeva di nascosto…

Video tratto da: IPA / CatersNews