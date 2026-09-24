I ricercatori hanno scoperto che l’indri, l’unico lemure canterino al mondo, ha un sorprendente asso nella manica: il simpatico primate apre maggiormente la bocca man mano che il tono aumenta, usando una particolare tecnica propria dei cantanti lirici.
Questa tecnica l’aiuta ad amplificare i suoi canti in modo che si diffondano attraverso la fitta foresta pluviale.
Il team ha analizzato 83 registrazioni video di 19 indri selvatici utilizzando una tecnologia di tracciamento del movimento. La scoperta costituisce la prima prova di questo comportamento in un animale selvatico.
Gli esseri umani e gli indri hanno condiviso per l’ultima volta un antenato comune circa 74 milioni di anni fa.
Video tratto da: IPA / KameraOne