Dopo sette anni di assenza dai palchi, i Radiohead annunciano il ritorno con un nuovo tour europeo che farà tappa anche in Italia. Bologna è stata scelta come sede di una mini-residency di quattro concerti all’Unipol Arena, dal 14 al 18 novembre 2025. La notizia ha immediatamente riportato la band al centro delle conversazioni online, facendo impennare le ricerche su date, disponibilità e soprattutto prezzi dei biglietti. L’ultimo vero album della formazione britannica, A Moon Shaped Pool, risale al 2016, e molti si domandano se il ritorno sul palco non preluda a un’uscita discografica a sorpresa, possibilità tutt’altro che remota per un gruppo che in passato ha già scelto strategie non convenzionali per pubblicare la propria musica.

Le date italiane e i prezzi dei biglietti

Il ritorno dei Radiohead si tradurrà in venti concerti europei distribuiti tra novembre e dicembre 2025, con tappe a Berlino, Parigi, Amsterdam, Barcellona e Londra. Bologna rappresenta l’unica città italiana inclusa nell’elenco, a conferma del legame ormai consolidato tra la band e il pubblico nazionale. L’Unipol Arena ospiterà la band per quattro date: 14, 15, 17 e 18 novembre. Una scelta che ricalca il modello delle residenze in singole città, già sperimentato da altre formazioni di livello internazionale per ridurre gli spostamenti e concentrare la domanda in pochi eventi di grande richiamo.

Per quanto riguarda i prezzi, la fascia è chiara e differenziata: i biglietti in piedi (standing) partono da 100 euro, mentre i posti a sedere sono suddivisi in diverse categorie, dai 70 agli 85 euro, fino ai settori più vicini al palco a 100 e 135 euro. A queste opzioni si aggiunge il pacchetto VIP, con accesso prioritario e benefit esclusivi, che tocca quota 255 euro.

La vendita dei biglietti avverrà in due fasi: prima la registrazione online, necessaria per accedere alla prevendita, poi l’apertura al pubblico prevista per metà settembre. Una formula che mira a contenere il fenomeno del secondary ticketing, rendendo più difficile l’acquisto massiccio da parte dei rivenditori paralleli. Gli organizzatori hanno inoltre comunicato che non sono previste ulteriori date in Italia oltre a quelle già annunciate, rendendo i quattro concerti di Bologna l’unica occasione per assistere al ritorno dei Radiohead nel nostro Paese.

Un ritorno senza nuovo album, ma con molte attese

Dal punto di vista musicale, la band non pubblica un album di inediti da quasi dieci anni. A Moon Shaped Pool è datato 2016 e da allora i Radiohead hanno scelto di prendersi una pausa, concentrandosi su progetti paralleli: Thom Yorke e Jonny Greenwood hanno dato vita ai The Smile, Phil Selway ha proseguito con la carriera solista, Ed O’Brien ha lavorato a collaborazioni internazionali. La notizia del tour ha riacceso inevitabilmente le speculazioni su un nuovo disco, anche perché i Radiohead in passato hanno già sorpreso con pubblicazioni improvvise, come accadde con In Rainbows nel 2007, distribuito con la formula “pay what you want”.

Al momento, tuttavia, non c’è alcuna conferma ufficiale su un’uscita imminente. Le dichiarazioni dei membri parlano piuttosto di un desiderio di tornare a suonare insieme dopo anni di separazione forzata. Philip Selway ha spiegato che le prove effettuate nel 2024 hanno riacceso la motivazione collettiva, portando alla decisione di organizzare un tour limitato, senza piani a lungo termine. In questo senso, la scelta di una serie ristretta di date in città chiave europee rispecchia la volontà di concentrare le energie e offrire concerti curati nei dettagli, senza l’impegno di un calendario mondiale.

Dal punto di vista del pubblico, l’attesa è enorme: sette anni di silenzio live e quasi dieci dall’ultimo album significano che i Radiohead porteranno sul palco un repertorio che abbraccia tutte le fasi della loro carriera, dai successi storici di OK Computer e Kid A fino alle atmosfere più recenti e stratificate di A Moon Shaped Pool. Non si esclude l’esecuzione di brani mai eseguiti prima o di nuove composizioni, eventualità che aumenterebbe l’attrattiva di un evento già di per sé raro.