Negli ultimi giorni il nome di Raffaella Carrà è tornato al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per un omaggio alla sua carriera. A far discutere è una rivelazione riemersa nel corso di una vicenda legale, che ha portato alla luce un dettaglio rimasto finora lontano dai riflettori: l’esistenza di un figlio adottivo, mai reso pubblico durante la vita dell’artista. La vicenda è stata resa nota dal Corriere della sera. Una scoperta che aggiunge un tassello inedito alla storia personale della conduttrice e che apre nuove prospettive anche sulla gestione della sua eredità.

Gian Luca Pelloni Bulzoni: chi è Il figlio segreto di Raffaella Carrà

Il nome emerso è quello di Gian Luca Pelloni Bulzoni, figura già nota nell’ambiente professionale dell’artista, ma mai associata pubblicamente a un legame familiare. Nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, Pelloni Bulzoni è stato per anni una presenza costante accanto alla Carrà, ricoprendo il ruolo di segretario personale e manager. Un rapporto stretto e consolidato, che oggi assume un significato completamente diverso alla luce delle recenti rivelazioni.

La notizia è emersa nell’ambito di un contenzioso legale legato al musical “Ballo ballo”, produzione spagnola ispirata al repertorio della showgirl. Proprio in questo contesto è stato chiarito come Pelloni Bulzoni sia non solo erede, ma anche titolare dei diritti legati all’immagine, alla voce e alle opere dell’artista. Una posizione che gli conferisce un controllo diretto sull’utilizzo del nome e del patrimonio creativo della madre adottiva.

Dagli atti giudiziari emerge che Pelloni Bulzoni avrebbe sollevato obiezioni contro la produzione teatrale, lamentando l’uso non autorizzato di materiale artistico. Inoltre, Pelloni Bulzoni sarebbe rimasto profondamente turbato dalla decisione della produzione di offrire patatine e Coca-Cola con il biglietto del teatro, una scelta che ha percepito come irrispettosa nei confronti della memoria della Carrà. Nonostante ciò, il tribunale ha respinto la richiesta di blocco dello spettacolo, anche perché le rappresentazioni erano già terminate. Resta comunque aperta la possibilità di ulteriori azioni legali, in particolare per eventuali richieste di risarcimento.

Quello che colpisce maggiormente è il fatto che questa relazione familiare non fosse mai stata resa pubblica prima. Una scelta che sembra coerente con la riservatezza che ha sempre contraddistinto la vita privata di Raffaella Carrà, da sempre molto attenta a separare la dimensione pubblica da quella personale.

La Fondazione Raffaella Carrà

Accanto alla gestione dei diritti artistici, un altro elemento centrale emerso dalla vicenda è il ruolo della Fondazione Raffaella Carrà, istituita proprio da Gian Luca Pelloni Bulzoni. La fondazione rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui viene portata avanti l’eredità morale e sociale dell’artista.

Secondo quanto dichiarato ufficialmente, la scelta di adottare Pelloni Bulzoni sarebbe stata motivata proprio dalla volontà di garantire continuità alle iniziative benefiche e culturali care alla Carrà. Un passaggio di testimone, quindi, non solo sul piano patrimoniale, ma anche su quello valoriale.

“Alla luce di quanto riportato dal “Corriere della Sera”, si rende noto che la scelta della sig.ra Raffaella Carrà di adottare il sig. Gian Luca Pelloni Bulzoni era finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care. Il signor Pelloni Bulzoni ha già istituito la fondazione Raffaella Carrà, destinando il suo impegno a numerosi progetti di solidarietà, oltre a patrocinare anche eventi culturali e musicali in onore dell’artista”,

riporta la nota ufficiale.

In questo senso, la figura di Pelloni Bulzoni appare sempre più centrale: non solo erede, ma custode di un patrimonio che va ben oltre quello economico, e che riguarda l’impatto culturale e umano lasciato da una delle icone più amate della televisione italiana.