Una nuova pagina si apre per Chi l’ha visto?, uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana. A partire dal 23 settembre, la conduzione della storica trasmissione di RaiTre sarà affidata a Raffaella Griggi, giornalista e inviata della redazione, chiamata a raccogliere il testimone di Federica Sciarelli dopo oltre vent’anni alla guida del programma. La scelta della Rai punta sulla continuità, valorizzando una professionista che conosce da vicino il format e ne condivide i principi editoriali.

L’annuncio è stato accolto con grande emozione dalla stessa Griggi, che ha raccontato di aver reagito con commozione alla notizia. “Ho pianto, sono sommersa dai messaggi di colleghi e amici. L’emozione è forte e la responsabilità è grande”, ha dichiarato. Ha anche sottolineato, però, un concetto destinato a diventare il filo conduttore del suo nuovo incarico: “Nessuno sostituisce Federica Sciarelli“. Per la giornalista, infatti, la storica conduttrice “è stata l’anima del programma” e il suo obiettivo sarà semplicemente quello di proseguirne il lavoro con rispetto e senso di responsabilità.

Chi prende il posto di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?

La scelta di un volto interno non è casuale. Anche la Rai, nell’ufficializzare la nomina di Raffaella Griggi, ha evidenziato come la decisione sia maturata “nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l’ha visto?“. L’obiettivo è preservare l’identità di un programma che negli anni ha saputo coniugare cronaca, inchiesta e servizio pubblico, contribuendo in molti casi al ritrovamento di persone scomparse e alla riapertura di importanti indagini giudiziarie. La nuova edizione punterà inoltre a valorizzare maggiormente il lavoro corale della redazione, con un coinvolgimento più ampio degli inviati storici anche nella conduzione di alcuni spazi in studio.

L’eredità lasciata da Federica Sciarelli è tra le più impegnative del panorama televisivo italiano. Dal 2004 la giornalista ha trasformato Chi l’ha visto? in un punto di riferimento per la cronaca investigativa, mantenendo al centro dell’attenzione le persone scomparse e le loro famiglie, ma ampliando progressivamente il racconto ai grandi casi irrisolti della cronaca nazionale. La sua conduzione ha contribuito a rafforzare la credibilità del programma, che ancora oggi continua a registrare ascolti significativi in un panorama televisivo profondamente cambiato.

Chi è Raffaella Griggi e cosa ha fatto in TV prima di Chi l’ha visto?

Raffaella Griggi fa parte della squadra di Chi l’ha visto? da anni e ha seguito numerosi casi di cronaca nera, persone scomparse e inchieste che hanno contribuito a consolidare la reputazione del programma come punto di riferimento del giornalismo di servizio. Prima dell’approdo in Rai ha maturato esperienze nella carta stampata e nelle televisioni locali, distinguendosi per il rigore professionale e la capacità di raccontare vicende complesse con sensibilità e attenzione alle persone coinvolte.

Per la giornalista si apre quindi una sfida professionale di grande rilievo. Le sue prime dichiarazioni lasciano però intendere la volontà di non stravolgere una formula che ha dimostrato di funzionare, ma di portarla avanti con lo stesso spirito di servizio che ha caratterizzato la trasmissione fin dalla sua nascita. In un’epoca in cui il pubblico continua a chiedere un’informazione autorevole e vicina alle persone, la scelta della Rai sembra voler coniugare esperienza, continuità e rinnovamento, affidando il futuro di Chi l’ha visto? a una giornalista cresciuta proprio all’interno della sua redazione.