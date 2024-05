Emily Burkhead, una ragazza originaria di Bakersfield, California, ha conquistato il cuore di migliaia di persone con i suoi adorabili selfie accanto a una varietà di animali selvatici. Il suo legame con il mondo animale si è sviluppato grazie al suo lavoro presso il famoso centro di conservazione animali Tiger World, situato in North Carolina. Qui, Emily ha svolto diversi lavori, prendendosi cura di diversi animali e svolgendo mansioni che spaziavano dal nutrimento alla cura, dalla pulizia degli ambienti alla progettazione degli habitat.

Tra le numerose specie con cui Emily ha avuto il privilegio di lavorare, spiccano maestosi felini come leoni, tigri e leopardi, con i quali ha instaurato un rapporto di affetto e rispetto. Tuttavia, la sua passione non si limita ai grandi felini; Emily si prende cura anche di altre specie, tra cui canguri, primati, orsi e rettili.

A soli 29 anni, Emily ha dichiarato di considerare le tigri il suo animale preferito, attratta dalla loro maestosità, forza e intelligenza. Questo amore per gli animali si riflette nei suoi selfie, dove si possono vedere gli animali sorridenti e giocosi accanto alla giovane zoologa.

Una missione di conservazione ed educazione

Il lavoro di Emily va ben oltre la semplice cura degli animali. Come sottolinea lei stessa, Tiger World è molto più di un semplice centro di conservazione: è una missione educativa e di sensibilizzazione.

L’obiettivo principale è quello di insegnare alle persone l’importanza della conservazione della fauna selvatica e dell’educazione ambientale. Emily e il suo team si impegnano quotidianamente per garantire agli animali il miglior livello di vita possibile, ma sono consapevoli che tutto ciò non sarebbe possibile senza il sostegno della comunità e delle donazioni. Nonostante qualche controversia con alcuni attivisti dei diritti degli animali, la maggior parte dei visitatori reagisce positivamente all’iniziativa, dimostrando un affetto sincero verso gli animali e il loro benessere.

Emily incarna l’amore e la dedizione per gli animali selvatici, trasmettendo attraverso i suoi selfie un messaggio di affetto, rispetto e consapevolezza ambientale. La sua esperienza presso Tiger World è un esempio tangibile di come la passione possa trasformarsi in azione concreta per la conservazione della natura e il benessere degli animali selvatici.