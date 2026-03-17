Con l’arrivo della bella stagione non rifiorisce solo la natura, ma tornano a farci compagnia anche gli insetti. Se abbiamo un giardino saremo già preparati a questi assalti, ma in realtà per alcune specie non serve che la nostra casa abbia del verde attorno per varcare la soglia.

Un esempio classico sono i ragni, che al pari delle formiche sono poco interessati a fiori e piante. Al contrario, quello che davvero funge da calamita sono eventuali residui di cibo, soprattutto zuccherini, ma anche la presenza di insetti più piccoli nelle nostre abitazioni.

Ad attrarre i ragni sono anche l’umidità e la possibilità di ripararsi in un ambiente chiuso, motivo per cui spesso cantine e solai sono i loro posti preferiti. Ma non è escluso anche di trovarceli in giro per gli altri ambienti domestici, tessendo le loro tele in spazi a loro graditi.

In questa lista rientrano gli angoli dei soffitti, gli spazi nascosti e bui, le già citate zone umide di casa, ma anche i lampadari, dove possono dare la caccia ai moscerini attirati dalla luce. Per nostra fortuna, ci sono ottimi rimedi naturali per tenerli alla larga in modo economico.

Repellenti naturali anti ragni: gli oli essenziali

I ragni, al pari di altri insetti, come le cimici verdi, hanno un’elevata sensibilità olfattiva e alcuni odori sono loro sgraditi. Se vogliamo combatterli con gli oli essenziali, il quartetto delle meraviglie è composto da menta piperita, eucalipto, lavanda e citronella.

L’aroma di menta è uno dei repellenti più forti contro i ragni, che hanno una grande avversione per mentolo e pulegone, contenuti nell’olio essenziale. Di fatti, se noi umani avvertiamo solo un fresco profumo attraverso il naso, i ragni sentono gli odori con le zampe.

Qui infatti hanno peli chemocettori piuttosto sviluppati e l’aroma di menta risulta per loro irritante. A livello di sistema nervoso, inoltre, recepiranno gli oli essenziali nelle foglie come una tossina e si allontaneranno d’istinto, considerandoli un pericolo.

Lo stesso dicasi per eucalipto e lavanda, aromi graditi a noi esseri umani, meno per gli insetti, compresi i ragni. E che dire della citronella, ottima anche per tenere alla larga le zanzare con il suo profumo erbaceo e agrumato.

Altre soluzioni

L’aceto bianco è un altro ottimo alleato nella lotta contro i ragni, in quanto agisce sia come repellente olfattivo, sia “bruciando” le loro membrane superficiali. Una seconda opzione sono i blocchetti di legno di cedro, utili per creare barriere fisiche dall’aroma sgradito.

Li si può infatti sistemare nei cassetti della cucina, o anche vicino a porte e finestre per limitare gli accessi non voluti. Allo stesso modo possiamo sistemare nei punti strategici piante di erbe aromatiche, curcuma o bucce di agrumi, utili per allontanare gli insetti dalla casa.

Come tenere lontani i ragni da casa

Ora che sappiamo cosa non piace a questi animaletti, vediamo come tirare le somme e creare una strategia anti ragno efficace. Il primo step è la pulizia: via residui di cibo, ma via anche le prede potenziali dei ragni, ossia i piccoli insetti di cui sono ghiotti.

In secondo luogo, sigilliamo gli ingressi e le eventuali crepe, in modo da impedire il passaggio dall’esterno dei ragnetti. Ogni volta che notiamo qualche ragnatela, eliminiamola subito, controllando dietro ai mobili e nelle zone della casa dove i ragni possono nidificare.

E per mantenere questi luoghi inospitali per gli insetti, riempiamo una boccetta spray con 200ml di acqua distillata, 50ml di aceto bianco e 15 gocce di olio essenziale di menta. O anche altri oli repellenti. Al momento di adoperare, shakeriamo e spruzziamo dove serve.