Il ragno violino è un aracnide presente in tutta Italia, che può trovare rifugio anche all’interno delle abitazioni. Le sue dimensioni ridotte e le abitudini schive rendono difficile accorgersi della sua presenza, soprattutto negli ambienti poco frequentati e negli spazi dove si accumulano vestiti, scatole e altri oggetti. Sebbene il suo morso possa provocare reazioni cutanee anche importanti, gli incontri con questo ragno non devono generare allarmismi: conoscere le sue caratteristiche e adottare alcune precauzioni aiuta a ridurre il rischio di contatto. Ma come si riconosce davvero il ragno violino e quali sono i luoghi della casa in cui è più facile trovarlo?

Cos’è il ragno violino

Il ragno violino, il cui nome scientifico è Loxosceles rufescens, è una specie di aracnide diffusa in Italia, sia nelle aree urbane sia negli ambienti naturali. Come spiega l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, deve il suo nome a una caratteristica macchia scura presente nella parte anteriore del corpo, il cefalotorace, che ricorda vagamente la sagoma di un violino. Si tratta di un animale di dimensioni contenute: il corpo misura generalmente tra i 6 e gli 11 millimetri.

Il colore è prevalentemente giallo-marrone, una tonalità che può rendere l’animale poco evidente quando si trova su superfici polverose, tra il legno o in prossimità di materiali di colore simile. Per riconoscerlo, quindi, non basta basarsi esclusivamente sulla colorazione o sulla presenza di una macchia scura: l’identificazione richiede attenzione alle caratteristiche complessive dell’aracnide e, quando necessario, il parere di una persona esperta.

Il ragno violino è una specie riservata, che tende a evitare il contatto con l’uomo e preferisce allontanarsi quando viene disturbata. Non è normalmente aggressivo e può mordere soprattutto quando viene accidentalmente schiacciato o intrappolato contro la pelle, per esempio all’interno di un indumento o di una scarpa. Il rischio di contatto può quindi essere ridotto prestando attenzione agli oggetti lasciati inutilizzati per molto tempo e agli angoli della casa meno frequentati.

Il suo morso può passare inizialmente inosservato, anche perché non è necessariamente doloroso nell’immediato. In molti casi le conseguenze sono limitate a un lieve arrossamento, prurito o gonfiore; più raramente possono comparire lesioni cutanee più serie, con un’evoluzione che può richiedere una valutazione medica. Secondo le informazioni riportate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, le manifestazioni più gravi sono rare. È importante, inoltre, non attribuire automaticamente ogni arrossamento o puntura al ragno violino: le lesioni provocate da altri insetti e aracnidi possono essere simili e non permettono, da sole, di identificare con certezza la causa.

Dove si nasconde in casa e come riconoscerlo

All’interno delle abitazioni, il ragno violino predilige gli ambienti tranquilli, riparati e poco frequentati, dove può restare nascosto a lungo. Soffitte, garage, cantine e ripostigli sono alcuni dei luoghi in cui è possibile incontrarlo, soprattutto se contengono scatoloni, tessuti, mobili inutilizzati o materiali accatastati. Anche le fessure dietro i battiscopa, il retro dei quadri, gli spazi dietro i termosifoni e le zone nascoste sotto o dietro i mobili possono offrire riparo.

Particolare attenzione va riservata agli oggetti che rimangono a terra o vengono conservati per molto tempo senza essere spostati. Scarpe poco utilizzate, biancheria, vestiti dimenticati sul pavimento e scatole di cartone possono diventare nascondigli adatti. Questo non significa che il ragno sia necessariamente presente in questi punti, ma che è opportuno controllarli quando si riordinano locali rimasti chiusi o poco utilizzati.

Per individuare un eventuale esemplare, è consigliabile osservare con cautela gli angoli riparati e gli oggetti prima di maneggiarli, evitando di infilare direttamente le mani nelle fessure o negli accumuli di materiali. Se si nota un ragno compatibile con la descrizione, è meglio non toccarlo a mani nude e non tentare di schiacciarlo: se si sente minacciato, potrebbe mordere per difendersi. Anche in giardino, durante le attività di pulizia o di sistemazione, è utile indossare guanti e abiti coprenti.

La prevenzione passa soprattutto da alcune semplici abitudini quotidiane. Mantenere puliti gli ambienti, rimuovere periodicamente polvere e ragnatele, spostare gli oggetti accumulati e controllare le aree meno accessibili permette di ridurre i possibili rifugi. È inoltre prudente scuotere scarpe e indumenti rimasti inutilizzati prima di indossarli e prestare attenzione alla biancheria conservata a lungo.

Se si sospetta un morso, è opportuno lavare la zona con acqua e sapone, evitare rimedi fai-da-te e non assumere farmaci senza indicazione medica. È consigliabile rivolgersi al medico o alla guardia medica, soprattutto se la lesione peggiora, si estende o compaiono sintomi generali come febbre, nausea o dolori muscolari. In presenza di una lesione importante o di sintomi sistemici, occorre richiedere tempestivamente assistenza sanitaria. Se possibile, una fotografia dell’animale scattata senza avvicinarsi o esporsi al rischio può aiutare gli esperti nella valutazione.