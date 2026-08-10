Attimi di paura al Rally Finlandia 2026, dove un’auto è uscita di strada ad alta velocità durante una delle prove speciali della competizione. Protagonisti dell’incidente sono stati il pilota francese Arthur Pelamourgues e il copilota Bastien Pouget, coinvolti in uno spettacolare schianto che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. L’incidente è avvenuto il 1° agosto nei pressi di Jyväskylä, durante la Special Stage 14. La vettura dei due francesi procedeva ad alta velocità quando, dopo un salto, ha perso il controllo. L’auto è letteralmente decollata dalla strada, ha iniziato a ribaltarsi e ha finito per colpire violentemente un albero a bordo del tracciato. Le immagini dell’incidente mostrano la violenza dell’impatto e il momento in cui la vettura viene sbalzata fuori dalla traiettoria. Nonostante la dinamica impressionante, però, la notizia più importante è arrivata dopo lo schianto: Pelamourgues e Pouget non hanno riportato ferite gravi. I due sono stati comunque trasportati in ospedale in ambulanza per accertamenti precauzionali.

Il salto, poi l’impatto contro l’albero

La scena si è verificata sulla prova speciale di Leustu, uno dei tratti sterrati caratteristici del Rally Finlandia. Il percorso finlandese è noto per i suoi salti ad alta velocità, che possono far sollevare completamente le vetture da terra. In questo caso, però, qualcosa è andato storto subito dopo uno dei salti.

Secondo la ricostruzione di RallyJournal, la vettura guidata da Pelamourgues ha perso il controllo dopo il salto. L’auto è uscita dalla traiettoria, ha colpito un albero con grande violenza e lo ha spezzato prima di iniziare a rotolare più volte.

Il video restituisce in pochi secondi tutta la spettacolarità dell’incidente: la macchina arriva a forte velocità, si solleva da terra e sembra quasi volare prima di perdere completamente il controllo. Poi arriva l’impatto contro la vegetazione e la vettura finisce la sua corsa gravemente danneggiata.

In situazioni del genere, a impressionare non è soltanto la velocità, ma anche la rapidità con cui una normale fase di gara può trasformarsi in un incidente. Nei rally, infatti, i piloti affrontano strade strette e sterrate a velocità elevate, con salti, curve e ostacoli naturali a pochi metri dalla carreggiata.

Quello di Pelamourgues è stato solo uno dei diversi incidenti verificatisi durante la giornata al Rally Finlandia. La stessa prova speciale di Leustu ha visto anche l’uscita di strada del lettone Mārtiņš Sesks, che è finito contro un gruppo di betulle senza però riportare ferite insieme al copilota Renārs Francis.

Pilota e copilota salvi dopo lo schianto

La parte più importante della vicenda riguarda naturalmente le condizioni dell’equipaggio. Dopo l’incidente, Pelamourgues e Pouget sono stati trasportati in ospedale per controlli precauzionali, ma gli accertamenti non hanno evidenziato ferite gravi.

Un esito che, considerando la dinamica dello schianto, ha quasi dell’incredibile. L’auto ha infatti subito un impatto molto violento e ha effettuato diversi ribaltamenti prima di fermarsi. Ancora una volta, la sicurezza delle moderne vetture da rally ha avuto un ruolo fondamentale nel proteggere chi si trovava nell’abitacolo.

Il Rally Finlandia si è così trasformato in una giornata particolarmente movimentata. Oltre all’incidente di Pelamourgues, anche altri piloti sono stati protagonisti di uscite di strada e ribaltamenti. Tra gli episodi più importanti c’è stato quello di Sébastien Ogier, leader del rally, finito fuori strada a soli 900 metri dal traguardo di una prova speciale. Anche lui e il copilota Julien Ingrassia sono stati portati in ospedale, senza riportare ferite gravi.

Per Pelamourgues e Pouget, dunque, la gara è finita nel modo più spettacolare possibile, ma con una conclusione fortunatamente positiva dal punto di vista fisico.

La vettura distrutta e l’albero colpito raccontano la forza dello schianto. Pilota e copilota, invece, sono usciti dall’abitacolo senza conseguenze gravi.

Video tratto da KameraOne/@willus03