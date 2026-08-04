Il personale di una gioielleria è rimasto sbalordito quando, dopo aver visionato le riprese delle telecamere di sicurezza, ha scoperto che anelli e collane di valore erano spariti durante la notte e che il colpevole era un topo.

Altro che topo d’appartamento: ecco il topo da gioielleria

Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano l’incidente avvenuto in un negozio vicino a Caltex Circle, nella città di Tumakuru, nello stato indiano del Karnataka. Nel filmato si vede il roditore trascinare anelli e catene d’oro tempestati di diamanti sul pavimento della gioielleria, uno dopo l’altro, prima di nasconderli in una tana sotto l’edificio.

I dipendenti di Vishwas Jewellery hanno constatato che oltre 50 grammi (1,8 once) di gioielli in oro e diamanti, per un valore di circa 1 milione di rupie indiane (circa 9mila euro), erano spariti durante la notte, con la serranda intatta e senza alcun segno di effrazione.

Perplessi dalla perdita, hanno rivisto le registrazioni delle telecamere di sicurezza e hanno individuato il roditore che portava via i gioielli nelle prime ore del mattino. Seguendo il percorso del ratto, gli operai hanno individuato una tana sotto il pavimento e hanno utilizzato una telecamera per ispezionare i tunnel scavati dall’animale prima di iniziare gli scavi.

Cosa manca nella refurtiva recuperata?

Tutti e 10 gli anelli e le tre catene sono stati recuperati intatti dalla tana, insieme a una cucciolata, il che suggerisce che il ratto si fosse annidato lì da parecchio tempo. In compenso, le etichette del prezzo attaccate ai gioielli erano state mangiate.

Vishwas, il proprietario del negozio, ha dichiarato: “Durante il conteggio quotidiano dei gioielli d’oro, il nostro personale si è accorto che mancavano circa 10 anelli. Inizialmente, abbiamo sospettato un furto. Abbiamo subito controllato le riprese delle telecamere di sicurezza, ma non abbiamo trovato alcun indizio”.

“Un membro dello staff ha notato che mancavano le etichette del prezzo ad alcuni anelli ha aggiunto il proprietario – Quindi abbiamo ricontrollato le riprese delle telecamere di sicurezza e abbiamo visto un ratto che raccoglieva un anello d’oro. In seguito abbiamo individuato la tana del ratto e abbiamo ritrovato tutti i gioielli.”

Il destino del ratto e della sua cucciolata rimane invece incerto: saranno finiti ‘in gabbia’?

Video tratto da: IPA / KameraOne