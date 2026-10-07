Rarissimo serpente a due teste scoperto in India

Gli operatori della fauna selvatica di Dahod, in India, hanno scoperto un serpente lupo a due teste appena nato nella catena montuosa di Dhanpur. Il rettile, non velenoso, lungo tra i 13 e i 15 centimetri, presenta due teste che funzionano in modo indipendente e che si uniscono in un unico corpo dopo il collo.
Questa condizione, nota come bicefalia, non era mai stata registrata prima in questa città. Gli esperti affermano che si tratti solo del quinto caso di questo tipo a livello nazionale e del terzo riguardante un serpente lupo.
La bicefalia è un’anomalia embrionale rara che si verifica in circa 1 caso ogni 100.000 nascite di serpenti, anche se alcune stime indicano fino a 1 su un milione (in base alla specie) la reale frequenza con cui si verifica.
Una statistica di questo tipo è comunque complicata dal fatto che solitamente i serpenti bicefali raramente sopravvivono in natura più di qualche giorno o settimana poiché i due cervelli separati portano le due teste a competere per lo stesso corpo, causando movimenti scoordinati e in alcuni casi lottando tra di loro per il cibo.
Un serpente a due teste è stato scoperto circa tre anni fa anche in Liguria, il secondo caso mai registrato in Italia: nello specifico si trattava di un giovane esemplare di Coronella, anche in questo caso un colubride assolutamente inoffensivo, trovato in Vallescrivia.
Video tratto da: IPA / KameraOne