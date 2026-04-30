Tra missioni spaziali e satelliti, gli uomini hanno colonizzato anche il Cosmo. Il problema dei rifiuti spaziali inizia a farsi sentire e la Luna potrebbe farne le spese. Un frammento di un razzo potrebbe schiantarsi sul nostro satellite. Questo avvenimento potrebbe rappresentare l’inizio di una tendenza preoccupante.

Cratere Einstein: le coordinate dell’impatto e i rischi per la Luna

Un nuovo rapporto rivela che un frammento di un razzo SpaceX, abbandonato incautamente nello spazio, si schianterà probabilmente sulla Luna quest’estate.

Il razzo non rappresenta alcun rischio per il nostro satellite o per qualsiasi veicolo spaziale operativo. Lo studio però sottolinea che la collisione potrebbe essere di “scarso interesse scientifico” se dovesse creare un nuovo cratere.

“Non rappresenta alcun pericolo per nessuno, sebbene evidenzi una certa negligenza nello smaltimento dei detriti spaziali”, ha evidenziato Bill Gray, astronomo professionista e sviluppatore del software Project Pluto, utilizzato per tracciare gli oggetti vicini alla Terra e autore del rapporto.

L’oggetto in questione è lo stadio superiore, alto 13,8 metri (45 piedi), di un razzo Falcon 9 lanciato all’inizio del 2025 e da allora in orbita attorno al sistema Terra-Luna. Il razzo ha portato sul satellite due sonde: il lander Blue Ghost (sviluppato dalla società privata Firefly Aerospace), che è atterrato con successo nel marzo 2025; e il lander Hakuto-R (sviluppato dalla società giapponese ispace), che ha perso i contatti con la Terra ed è precipitato sulla Luna nel giugno dello stesso anno.

Secondo Gray, diverse campagne di osservazione degli asteroidi hanno rilevato lo stadio superiore del razzo, già utilizzato, più di 1.000 volte nell’ultimo anno, mentre ruotava attorno alla Terra, mantenendosi all’incirca alla stessa distanza dalla Luna.

Grazie a questi dati, Gray ha utilizzato il suo software per prevedere con elevata precisione l’ora e il luogo del probabile impatto.

Il razzo potrebbe schiantarsi vicino a un cratere noto come Einstein, sul bordo del lato della Luna rivolto verso la Terra.

Quando avverrà l’impatto: la data prevista per lo schianto sulla Luna

La collisione è prevista per il 5 agosto, al confine tra il lato visibile e quello nascosto della Luna, approssimativamente alle 2:44 EDT.

“Il movimento dei detriti spaziali è per lo più abbastanza prevedibile; si muovono semplicemente sotto l’influenza della gravità della Terra, della Luna, del Sole e dei pianeti”, ha scritto Gray, aggiungendo che la pressione di radiazione della luce solare potrebbe influenzare leggermente il movimento, ma è improbabile che modifichi drasticamente il momento o il luogo dell’impatto.

Purtroppo, qualsiasi lampo d’impatto sarà probabilmente troppo debole per essere visto dalla Terra, anche con un telescopio di grandi dimensioni. Qualsiasi valore scientifico deriverà dallo studio del cratere fresco lasciato dai detriti.

Non è la prima volta che Gray prevede lo schianto di un razzo sulla Luna. Nel 2022, aveva correttamente previsto che un pezzo di razzo usato si sarebbe schiantato sulla Luna il 4 marzo, azzeccando l’ora dell’impatto con un margine di errore di pochi secondi e la posizione con un margine di errore di poche miglia.

Il nuovo rapporto di Gray non è stato pubblicato su una rivista scientifica con revisione paritaria, ma ha chiesto a diversi astronomi di esaminare le sue conclusioni. Prevede che i detriti colpiranno la Luna a circa 5.400 miglia orarie (8.700 km/h), ovvero circa sette volte la velocità del suono sulla Terra.

Sebbene sulla Luna non vi siano infrastrutture umane che possano essere danneggiate dai detriti in arrivo, la situazione potrebbe cambiare tra pochi anni. Sia gli Stati Uniti che la Cina prevedono di aumentare la frequenza dei lanci lunari, con gli Stati Uniti che puntano a missioni lunari annuali a partire da Artemis IV e V già nel 2028. La Cina, dal canto suo, prevede di far atterrare i suoi primi taikonauti sulla Luna entro il 2030.

Con l’interesse internazionale per la costruzione di basi permanenti vicino al Polo Sud lunare, la regione potrebbe presto diventare congestionata da merci, equipaggi e veicoli spaziali dei viaggi di lusso. Nel frattempo, diventerà sempre più importante per le agenzie spaziali e le aziende mitigare i rischi derivanti dai detriti spaziali inviando gli stadi di razzi usati in orbita attorno al Sole, anziché attorno alla Terra e alla Luna.