Re Carlo e la regina Camilla cercano un content creator per raccontare la monarchia sui social. Buckingham Palace ha pubblicato un annuncio per una figura specializzata in video e contenuti digitali, con uno stipendio fino a 52mila sterline l’anno, circa 61mila euro. Il compito? Produrre contenuti per Instagram, X e YouTube, seguendo gli impegni pubblici della coppia reale e trasformandoli in storie adatte alle piattaforme.

Il ruolo richiesto è quello di videographer e content creator, inserito nel team di comunicazione reale. La persona scelta dovrà girare video, scattare foto, montare contenuti e contribuire al racconto digitale delle attività di Carlo e Camilla, dai grandi eventi di Stato ai momenti più informali dietro le quinte.

Cosa dovrà fare il content creator di re Carlo

Secondo l’annuncio, il nuovo profilo dovrà avere un approccio “social-first”, cioè pensare i contenuti fin dall’inizio per le piattaforme digitali. Non basterà riprendere un evento e pubblicarlo online: servirà costruire video efficaci, immediati, capaci di raggiungere pubblici diversi e di raccontare la monarchia con un linguaggio più vicino a quello degli utenti.

Il candidato dovrà occuparsi dell’intero processo creativo, dalla ripresa alla produzione finale. Dovrà seguire eventi ufficiali, viaggi, cerimonie, iniziative pubbliche e occasioni istituzionali, ma anche intercettare momenti più spontanei. L’obiettivo è rendere la comunicazione della Royal Family più moderna, più visiva e più competitiva sui social.

Re Carlo è diventato sovrano dopo un’attesa lunghissima e oggi deve parlare a generazioni molto diverse. Per chi vuole ripercorrere quel passaggio qui vi raccontiamo l’arrivo di Carlo III sul trono dopo l’attesa di una vita, una chiave utile per capire perché la sua immagine pubblica sia, adesso, così centrale.

Stipendio, benefit e requisiti

La retribuzione può arrivare a 52mila sterline l’anno, poco più di 61mila euro al cambio attuale. Il pacchetto comprende anche 25 giorni di ferie, pranzo gratuito e un contributo pensionistico del 15%. Per un incarico dentro Buckingham Palace, il profilo richiesto è però alto: esperienza nella produzione video e fotografica, capacità di montaggio, sensibilità editoriale e conoscenza delle dinamiche social.

La persona selezionata dovrà anche saper lavorare in un ambiente istituzionale, dove ogni immagine ha un peso e ogni contenuto può essere visto in tutto il mondo, e dovrà proteggere e aggiornare il racconto pubblico della monarchia senza perdere il tono ufficiale richiesto dal ruolo. Per candidarsi bisogna passare dal portale ufficiale delle offerte di lavoro della Royal Household, dove Buckingham Palace pubblica le vacancy aperte.

Perché la Corona punta sui social

La monarchia britannica, già da diverso tempo ormai, ha capito che non può più affidarsi soltanto a cerimonie, comunicati e copertura televisiva tradizionale. Oggi l’immagine dei reali passa anche da Instagram, YouTube, X, clip brevi, backstage e contenuti pensati per essere condivisi.

Il modello, in parte, è quello già seguito dal principe William e dalla principessa Kate, che da anni usano video curati per raccontare impegni pubblici e momenti familiari selezionati. Buckingham Palace vuole rafforzare questa direzione anche per Carlo e Camilla, con contenuti più immediati e adatti a un pubblico globale.

Del resto, anche i momenti più solenni della monarchia vengono ormai consumati online. Un esempio è proprio il racconto dell’incoronazione di Re Carlo III, evento storico che ha vissuto non solo in tv, ma anche sulle piattaforme digitali.

Il peso di YouTube e dei nuovi pubblici

Secondo le ricostruzioni britanniche, Buckingham Palace sarebbe interessato in particolare a rafforzare la presenza su YouTube. La piattaforma è ormai uno spazio centrale per il consumo di contenuti video, anche su televisori e non solo su smartphone. Per un’istituzione come la monarchia, significa poter parlare direttamente a pubblici internazionali, senza dipendere soltanto dai media tradizionali.

Il nuovo content creator dovrà quindi aiutare la Corona a restare riconoscibile in un ambiente dove i tempi sono più rapidi e l’attenzione è più difficile da conquistare. La sfida è aperta, e delicata: modernizzare senza sembrare troppo costruiti, avvicinare senza banalizzare, raccontare la famiglia reale senza trasformarla in un prodotto qualsiasi.