“Re Carlo è morto“, questo è quanto ha cominciato a circolare nelle scorse ore sul web. Per fortuna, però, si tratta di una fakenews. La falsa notizia della morte di re Carlo III, diffusa accidentalmente dalla storica emittente britannica Radio Caroline, ha riacceso il dibattito sul rapporto tra informazione, tecnologia e affidabilità dei media nell’era digitale. L’episodio, avvenuto il 19 maggio 2026, ha provocato confusione tra gli ascoltatori e costretto la radio a una pubblica rettifica nel giro di poche ore.

Secondo quanto riferito dalla stessa emittente, l’errore sarebbe stato causato da un problema informatico che ha attivato involontariamente la cosiddetta Death of a Monarch procedure, il protocollo che le radio britanniche mantengono pronto per la comunicazione ufficiale della morte del sovrano. Il sistema ha quindi interrotto la normale programmazione annunciando la scomparsa di Carlo III e trasmettendo musica solenne, come previsto in caso di lutto nazionale. Poco dopo, però, lo staff si è accorto dell’anomalia e ha ripristinato le trasmissioni, accompagnando il ritorno in onda con un messaggio di scuse.

Cosa è successo a Radio Caroline: l’errore andato in onda

Re Carlo non è morto. Quanto diffuso dall’emittente radiofonica è stato un errore clamoroso. Il direttore della radio, Peter Moore, ha spiegato che tutte le emittenti del Regno Unito dispongono di procedure preparate in anticipo per affrontare eventi eccezionali legati alla monarchia. Si tratta di una sorta di quello che le testate giornalistiche in Italia chiamano “coccodrillo”: un testo con biografia della persona famosa che si prepara in anticipo per diffonderlo in caso di decesso. Nella rettifica pubblicata sui social, Moore ha espresso rammarico “per ogni disagio causato” sia agli ascoltatori sia alla famiglia reale.

L’episodio ha avuto un forte impatto mediatico perché la salute di Carlo III è da sempre al centro dell’attenzione pubblica. Dopo la diagnosi di cancro, resa nota nel 2024, ogni notizia riguardante il sovrano viene osservata con particolare sensibilità dall’opinione pubblica britannica e internazionale. Al momento della falsa comunicazione, il re si trovava in Irlanda del Nord insieme alla regina Camilla per una visita ufficiale, durante la quale aveva partecipato a eventi culturali e incontri pubblici.

La protagonista involontaria della vicenda, Radio Caroline, rappresenta un simbolo importante della storia dei media britannici. Fondata nel 1964, l’emittente divenne celebre come emittente pirata perché trasmetteva da una nave al largo delle coste inglesi, aggirando il monopolio radiofonico della BBC. Negli anni Sessanta contribuì a rivoluzionare il panorama musicale del Regno Unito, dando spazio al rock e al pop contemporaneo quando le radio ufficiali offrivano una programmazione molto più rigida.

Dibattito fra informazione, tecnologia e affidabilità

Il caso dimostra anche quanto sia delicato oggi il tema della disinformazione, soprattutto quando riguarda figure istituzionali. Sebbene in questo caso si sia trattato di un semplice errore tecnico e non di una fake news intenzionale, la velocità con cui la notizia si è diffusa sui social network ha mostrato ancora una volta la fragilità dell’ecosistema informativo contemporaneo. Studi accademici recenti sottolineano infatti come le informazioni false o non verificate possano propagarsi rapidamente online, amplificate dalla condivisione impulsiva e dalla fiducia accordata alle fonti percepite come autorevoli.

La storia dei media è piena di annunci di morte prematuri: da personaggi politici a celebrità, numerosi errori giornalistici hanno dimostrato quanto sia rischioso pubblicare informazioni senza conferme ufficiali. Tuttavia, quando a essere coinvolta è la monarchia britannica, il peso simbolico e istituzionale della notizia rende ogni errore ancora più delicato.