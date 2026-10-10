La Regina Suthida di Thailandia ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera da pilota. L’8 ottobre 2026, la sovrana ha effettuato il suo primo volo in solitaria a bordo di un caccia militare JAS 39C Gripen, dopo aver accumulato oltre 1.188 ore di volo su diversi tipi di velivoli. Un’esperienza che segna una nuova tappa nel percorso della Regina, che coltiva la passione per l’aviazione da oltre 16 anni.

La prima missione in solitaria della Regina Suthida

La missione si è svolta presso la base aerea di Surat Thani, nel sud della Thailandia, dove la Regina Suthida è arrivata intorno alle 10:06, ora locale, insieme al marito, il Re Maha Vajiralongkorn, di 74 anni. Prima del decollo, la sovrana ha partecipato a un briefing sul piano di volo e alle consuete verifiche tecniche preliminari. Una volta completati i controlli, il caccia è stato condotto sulla pista per dare inizio alla missione.

Le immagini diffuse dell’evento mostrano la Regina ai comandi del JAS 39C Gripen, un aereo da combattimento monoposto. Il volo è durato 41 minuti, al termine dei quali il velivolo è rientrato regolarmente alla base. Ad attenderla, dopo l’atterraggio, c’erano un bouquet di fiori e il Gripen Order Golden Patch, un distintivo assegnato a chi ha volato sul caccia svedese Gripen.

La visita si è conclusa con il rientro a Bangkok a bordo dell’aereo reale. Per Suthida, però, il rapporto con il mondo dell’aviazione non è una novità. La Regina ha iniziato a pilotare il 13 maggio 2010, quando si è messa ai comandi di un Cessna T-41D appartenente alla Fleet 604, presso la Wing 6 di Bangkok. Da allora ha accumulato oltre 1.188 ore di volo.

Il caso della regina Suthida si inserisce in un contesto più ampio, quello della presenza femminile nelle forze armate thailandesi. In Thailandia, infatti, le donne possono intraprendere una carriera militare su base volontaria, mentre la coscrizione obbligatoria riguarda esclusivamente gli uomini. Le aspiranti soldatesse possono accedere alle forze armate attraverso concorsi pubblici, percorsi di formazione nelle accademie militari e istituti specializzati, oppure tramite selezioni dirette per diventare ufficiali.

La presenza femminile nell’esercito thailandese è cresciuta nel corso degli anni. Il Paese ha iniziato a reclutare e addestrare donne per operazioni di contro-insurrezione intorno al 2007 e, secondo i dati relativi al 2021, le donne rappresentavano circa il 16% del personale militare.

Video tratto da: IPA / KameraOne