Far quadrare i conti è una sfida quotidiana, ma esiste un metodo facile ed efficace per riuscirci: la regola del 50/30/20. Si tratta di un sistema di budgeting per gestire al meglio le proprie finanze, che è diventato celebre grazie al bestseller All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, scritto da Elizabeth Warren e sua figlia Amelia Warren Tyagi.

Il principio alla base è semplice ed intuitivo e consiste nel suddividere il proprio reddito mensile in tre categorie precise e definite. In questo modo la gestione finanziaria diventa più snella ed è possibile amministrare i soldi nel modo corretto.

Le tre macro aree sono:

spese essenziali, a cui viene finalizzato il 50% del reddito;

spese personali, a cui si dedica il 30%;

risparmio, che è il restante 20%.

Nel novero delle spese essenziali ci sono acquisti alimentari, bollette e utenze varie, mutuo o affitto, mentre in quelle personali ci sono gli acquisti di piacere, “opzionali”, ma in grado di rendere la vita più piacevole. E se si rispettano queste prime percentuali, si riesce anche a mettere da parte un buon 20% delle entrate. Per stare più tranquilli per il futuro.

Come mettere in pratica la regola del 50 30 20

Può sembrare difficile attenersi a percentuali precise, ma in realtà basta seguire alcune semplici regole per risparmiare. Chi ha dato fiducia al metodo del 50/30/20 sostiene infatti che, sebbene ci voglia tempo prima di mettersi a regime, alla fine ne valga davvero la pena.

E insomma, se i risultati si vedono, permettono di vivere meglio e gestire in modo corretto le proprie finanze, perché non provare?

Ecco cosa bisogna fare:

creare un budget mensile dettagliato, registrando ogni entrata e uscita;

classificare le spese, identificando quali uscite rientrano nelle “essenziali” (50%) e nelle “personali” (30%);

ridurre le spese superflue osservando la categoria 30% e chiedendosi se si ha veramente bisogno di questo acquisto oppure se si allinea ai propri obiettivi finanziari a lungo termine;

accantonare subito il 20%, facendo in modo che il risparmio parta all’inizio, non solo alla fine del mese.

Un consiglio utile è quello di monitorare e registrare tutto su un taccuino, un foglio Excel o un’app per la gestione delle finanze personali, così da verificare se si stanno rispettando le percentuali o se è necessario correggere eventuali scostamenti.

Come risparmiare 1.000 euro in tre mesi

La matematica non è un’opinione e tutti ne siamo consapevoli, ma a volte vale la pena contestualizzare i numeri per capirla. Il caso del metodo 50/30/20 può sembrare infatti aleatorio, ma se parliamo di cifre reali, il discorso cambia.

E dunque, facciamo un esempio concreto per chi, ad esempio, vive solo e vuole risparmiare nonostante un reddito mensile di soli 1.500 euro. Applicando la regola del 50/30/20, la suddivisione dovrà essere:

750 euro per le spese fisse e necessarie come affitto, bollette e acquisti al supermercato;

450 euro per le spese personali, come cene fuori, biglietto del cinema, abbonamenti di contenuti in streaming;

300 euro da mettere da parte.

Con 300 euro al mese di risparmio, sarà possibile mettere da parte 1.000 euro in poco meno di 3 mesi e mezzo. Riuscendo a ridurre le spese personali di soli 33 euro, dedicandoli al risparmio, si può arrivare ai 1.000 euro in tre mesi esatti.

Cosa fare con questi 1.000 euro?

Una volta raggiunta questa cifra, le possibilità sono molteplici. Si possono tenere da parte in caso di imprevisti, tipo riparazioni dell’auto o spese mediche. O si possono investire in formazione, seguendo corsi di aggiornamento per aumentare le proprie competenze e, quindi, lo stipendio.

Ma potrebbero essere anche impiegarli per piccoli investimenti, con un conto deposito o fondi a basso rischio. O ancora, possono essere finalizzati per un progetto a lungo termine, come un viaggio importante o l’anticipo per comprare un’auto nuova.

Le autrici del metodo del 50/30/20 ricordano di non incappare in uno degli errori più comuni: eccedere col risparmio e rosicchiare troppo le spese personali. La parola d’ordine è parsimonia, non privazione totale. O si corre il rischio di arrivare a fine mese frustrati.

Il suggerimento è piuttosto quello di provare a far aumentare le entrate, magari attraverso attività secondarie come la rivendita di oggetti e vestiti che non si usano da tempo.